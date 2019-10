Na okretištu tramvaja u Prečkom postavili suncobrane i wc školjke

Članovi obitelji Maršanić organizirali su mirni prosvjed 'Ljeto na okretištu Prečko' po uzoru na 'Ljeto na Savi' kojim žele ukazati na 'licemjerje' gradske vlasti.

Desetak minuta prije početka prosvjeda poručili su kako je već sada pristiglo više ljudi nego na Ljetu na Savi, javlja Dnevnik.hr



'Grad stoji na svojim pozicijama, mi nudimo dvije opcije. Ako se ne možemo dogovoriti oko prodaje, ok, ne možemo, ali idemo onda u najam. Mi kao vlasnici zemlje nudimo Gradu najam pa idemo dalje, uopće nema problema. Ako ne može ni to, izmjestite tračnice i sve oke. Ali, ne samo da nema dogovora, nego čak imamo i prijetnje da će nas izvlastiti. Kako bi to bilo moguće, uopće mi nije jasno', kazao je Mladen Maršanić.



Sutra će na sastanak u Grad na kojima će predočiti dokumente.

"Pozvani su i DORH i USKOK da sudjeluju u tome i da vidi o čemu se govori pa se možda stvar pokrene ka rješenju", kaže Maršanić i dodaje kako izgleda da ovakvo stanje odgovara Gradu.