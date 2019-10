Propao pokušaj dogovora o kupnji zemljišta na okretištu u Prečkom: 'To je smiješno, ponudili cijenu iz 1996.!'

Grad Zagreb i vlasnici 1425 kvadrata zemljišta na kojem je izgrađeno okretište tramvaja u Prečkom, Mladen Maršanić i Mirjana Kos, odnosno njihov zastupnik Goran Husić, koji je bio na jutrošnjem sastanku, nisu postigli dogovor

Sam Husić potvrdio je za tportal kako je odbio ponuđenu cijenu jer je kao trenutak vrednovanja zemljišta uzet listopad 1996. godine.

'To je smiješno. Grad bi sada htio sve vratiti nazad, a to se ne može jer postoji pravomoćna presuda otprije pola godine. Cijena građevinskog zemljišta u blizini okretišta kreće se od 200 do 750 eura za kvadratni metar. Grad svoje zemljište prodaje za od 200 do 400 eura za kvadratni metar. Ne mogu vam reći koliko tražimo i na što bismo pristali jer trenutno pregovaramo', pojasnio je Husić.

Dodao je da će se na novom sastanku zakazanom za ponedjeljak razgovarati o najmu zemljišta.

'ZET ne koristi svih 1425 kvadratnih metara za okretište. Cijena najma na toj lokaciji kreće se oko 300 kuna za kvadratni metar', zaključio je Husić, dodavši da oni ne ucjenjuju Grad i da je Grad cijelu priču mogao odavno riješiti, ali da za to nije bilo sluha.