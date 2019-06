Na dramatični apel poslodavaca, Pavić odgovorio kamilicom: Javite se Zavodu za zapošljavanje

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava odgovorilo je na zahtjev Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske udruge turizma o povećanju kvota navodeći da su Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u kontinuiranom razgovoru s poslodavcima i stalno prate situaciju na tržištu rada

Pripreme za ovu turističku sezonu krenule su prošle godine kada je Hrvatski zavod za zapošljavanje anketirao sve u to vrijeme nezaposlene u Republici Hrvatskoj od kojih je više od 20 tisuća iskazalo želju za radom u turizmu. Njih smo početkom ove godine, putem Dana poslova u turizmu u Osijeku, Zagrebu i Splitu, spojili s poslodavcima koji su bili u potrazi za radnom snagom.

Osim toga, omogućili smo rad umirovljenicima do pola radnog vremena pa i tu vidimo mogućnost za poslodavce u turizmu koji većinom traže radnike za pomoćne poslove u turizmu i ugostiteljstvu. Do sada je preko 12.300 umirovljenika iskoristilo mogućnost rada do pola radnog vremena uz primanje pune mirovin, stoji u priopćenju Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.