Na brodu u Norveškoj pronađeno tijelo Hrvata koji je nestao prošle godine

Norveška policija je objavila da je osobi koja je 21. lipnja pronađena mrtva u brodu na Hundvågu u Stavangeru utvrđen identitet. Riječ je o hrvatskom državljaninu koji se vodi kao nestao od 2025. godine
Policija je identitet objavila nakon što je obavijestila članove obitelji. Kada je tijelo pronađeno, policija je priopćila da se slučaj istražuje kao sumnjiva smrt.
Mrtvi muškarac pronađen je u kabini za spavanje na brodu, piše Stavanger Aftenblad. Policija je rano utvrdila da je bio mrtav već dulje vrijeme.
Brod je duže vrijeme stajao nekorišten na kopnu u Hillevågu prije nego što je, zbog promjene vlasništva, prevezen na Hundvåg.
Novi vlasnik je tijekom čišćenja i pregleda broda otkrio tijelo. Policija je priopćila da muškarac nije imao nikakvu poznatu povezanost s brodom.
Još uvijek nije poznato kako je muškarac preminuo. Preliminarna obdukcija nije dala pouzdan odgovor o uzroku smrti, a policija čeka konačno obdukcijsko izvješće.