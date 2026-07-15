Na brodu u Norveškoj pronađeno tijelo Hrvata koji je nestao prošle godine

Policija je identitet objavila nakon što je obavijestila članove obitelji. Kada je tijelo pronađeno, policija je priopćila da se slučaj istražuje kao sumnjiva smrt.

Mrtvi muškarac pronađen je u kabini za spavanje na brodu, piše Stavanger Aftenblad. Policija je rano utvrdila da je bio mrtav već dulje vrijeme.