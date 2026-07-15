Brutalno ubojstvo šokiralo Njemačku: Hrvat mačetom ubio suprugu na ulici

Šezdesetogodišnji hrvatski državljanin osumnjičen je da je u njemačkom Kelkheimu mačetom usmrtio svoju 58-godišnju suprugu, također hrvatsku državljanku. Zločin se dogodio pred brojnim prolaznicima u blizini gradske tržnice, a napadača su do dolaska policije svladali svjedoci.
Prema podacima Državnog odvjetništva u Frankfurtu, riječ je o bračnom paru hrvatskih državljana koji je bio u braku od 1991. godine, navodi njemački Focus.
Nakon uhićenja osumnjičeni je priveden, a istražni sudac odlučuje hoće li mu biti određen istražni zatvor. Njemačko tužiteljstvo zasad ne iznosi više detalja zbog rane faze istrage.
Prema iskazima svjedoka, muškarac je tijekom napada suprugu mačetom ubo u vrat. Nakon napada pokušao je pobjeći, no prolaznici su ga svladali i zadržali do dolaska policije. Prilikom uhićenja zadobio je lakše ozljede.
Policija je ranije priopćila da je žena preminula na mjestu događaja od posljedica ubodnih rana.
Motiv zločina još nije službeno poznat, no prema dosadašnjim informacijama napadu je prethodila svađa.
Jedan od poznanika bračnog para rekao je njemačkim medijima da je osumnjičenog poznavao godinama. Tvrdi da je muškarac znao biti agresivan i da je supruzi povremeno prijetio.
'Djelovala je iscrpljeno i pod velikim stresom. On je znao biti agresivan i prijetiti joj, ali nisam se želio miješati', rekao je.
Očevidac napada ispričao je da se nalazio svega nekoliko metara od mjesta zločina.
'Sve je bilo puno krvi. Počeo sam trčati da spasim vlastiti život', rekao je.
Policija zasad službeno govori samo o "ubodnom oružju", iako više svjedoka tvrdi da je napadač koristio mačetu.
Istražitelji zasad nisu željeli odgovoriti na pitanje razmatra li se slučaj kao femicid, odnosno ubojstvo žene počinjeno zbog njezina spola ili u kontekstu partnerskog nasilja. Na mjestu zločina tijekom večeri radili su brojni policajci i forenzičari, dok su građanima koji su svjedočili napadu pružali psihološku pomoć.