Brutalno ubojstvo šokiralo Njemačku: Hrvat mačetom ubio suprugu na ulici

Prema podacima Državnog odvjetništva u Frankfurtu, riječ je o bračnom paru hrvatskih državljana koji je bio u braku od 1991. godine, navodi njemački Focus.

Nakon uhićenja osumnjičeni je priveden, a istražni sudac odlučuje hoće li mu biti određen istražni zatvor. Njemačko tužiteljstvo zasad ne iznosi više detalja zbog rane faze istrage.

Prema iskazima svjedoka, muškarac je tijekom napada suprugu mačetom ubo u vrat. Nakon napada pokušao je pobjeći, no prolaznici su ga svladali i zadržali do dolaska policije. Prilikom uhićenja zadobio je lakše ozljede.

Policija je ranije priopćila da je žena preminula na mjestu događaja od posljedica ubodnih rana.