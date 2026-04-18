NOVA PRIJEVARA

Na Bajakovu uhićen lažni liječnik, starijoj ženi uzeo 70.000 eura

I.H./Hina

18.04.2026 u 10:24

Granični prijelaz (ilustracija)
Granični prijelaz (ilustracija) Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Na međunarodnom graničnom prijelazu Bajakovo uhićen je 33-godišnji Ukrajinac osumnjičen da je, lažno se predstavljajući kao liječnik, od 80-godišnje žene iz Đakova uzeo 70.000 eura, izvijestila je u subotu policija

Zaustavljen je u četvrtak oko 23,30 sati na graničnom prijelazu, gdje je utvrđeno da je za njim raspisana potraga zbog sumnje da je prevario 80-godišnju ženu iz Đakova. Priveden je u policijsku postaju, gdje je kod njega pronađeno više od 10.000 eura i 200 dolara te drugi predmeti za koje se sumnja da su povezani s kaznenim djelom.

vezane vijesti

Istragom je utvrđeno da je 9. travnja, predstavljajući se kao liječnik, od starice uzeo 70.000 eura, rekli su u policiji. 

Osumnjičeni je u četvrtak navečer predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PROCURIO TAJNI DOKUMENT

PROCURIO TAJNI DOKUMENT

Moćna europska zemlja priprema se za najgori scenarij: Moguća nestašica hrane
DOBRA VIJEST

DOBRA VIJEST

Ovo su nove cijene goriva od utorka!
BIVŠA GRADSKA VIJEĆNICA

BIVŠA GRADSKA VIJEĆNICA

U 39. godini iznenada preminula Ivona Milinović, poznata riječka političarka

najpopularnije

Još vijesti