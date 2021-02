Burilović priznao: Cijepio sam se, rekli su mi da spadam u rizičnu skupinu

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore (HGK) Luka Burilović također se cijepio protiv covida-19, što je potvrdio i za N1

Burilović je za N1 priznao da se cijepio i to nakon što se savjetovao s nekoliko liječnika koji su mu rekli da to obavi što prije.

'Da, točna je informacija da sam se cijepio – 13. siječnja i 4. veljače. Prije svega ja dugijem ispriku mojim kolegicama. Jučer su me na telefonu uz stotine mejlove i drugih stvari pitali jesam li se preko reda cijepio. Rekao sam, da još mi je i to trebalo, ne smatrajući da se preko reda cijepio. Cijepio sam se 13. veljače prvi put kada je bilo pozivanje na što više ljudi da se cijepi. Ali, ono što ja želim reći za sebe osobno – dakle, ja sam hrvatski ratni vojni invalid zbog teškog oboljenja pluća. Imao sam tešku tuberkulozu. Moram podijeliti to s hrvatskom javnošću, teški upalni bronhitis, imam blagu astmu, upalne procese, tj. alergijske poteškoće. I zbog toga, naravno, u suradnji i dogovoru s mojim liječicima i prijateljima liječnicima koje poznajem, rekli su da spadam u rizičnu skupinu i da se što prije pokušam cijepiti', kazao je Burilović.

'Svi liječnici s kojima sam se savjetovao su mi rekli da to učinim što prije. Ja sam to učinio, upravo zato što sam vam rekao Imam teške respiratorne probleme', dodao je.

'U to vrijeme kada je bio opći poziv da se što više ljudi cijepi, zbog anketa nisam smatrao da je to preko reda, a kao što se to danas može za nekoga govoriti. Kao osoba koja je rizična skupina, da cijepio sam se', kaže.

Na pitanje kako se uspio cijepiti odgovara: 'Zvao sam na par mjesta, pitao može li se to napraviti, ukoliko postoji prostora oko doze koje su pritsigle i to sam učinio. Nisam tražio vezu, nego sam puitao i naravno da sam kazao što ja imam od problema i pokazao svoju dokumentaciju', kazao je, no nije želio otkriti gdje se cijepio.

Danas, kaže, ne bi se cijepio. 'Iz današnje perspektive, naravno da bih sačekao, bez obzira na probleme', rekao je Burilović.

N1 je također u utorak objavio kako se 25. siječnja protiv covida-19 cijepio Damir Boras, iako je u studenom prebolio tu bolest. Pročelnik Klinike za stomatologiju Željko Verzak iz zagrebačkog KBC-a objasnio je da se rektor sa suprugom našao na stomatološkim konzultacijama u trenutku kada se cijeli odjel cijepio. Nakon procjepljivanja zdravstvenih djelatnika ostale su tri prorijeđene doze koje bi se inače morale baciti, pa su dvije dopale Borasa i njegovu suprugu.

Ministar zdravstva Vili Beroš u srijedu je rekao kako i samu sumnju na cijepljenje prije reda osuđuje te je najavio da čeka očitovanje iz KBC-a Rebro o tome kako je došlo do cijepljenja Borasa.

'Ranije cijepljenje moralno je upitno i nije prihvatljivo', poručio je Beroš i apelirao na zdravstvene ustanove da se drže plana i programa cijepljenja.

Podsjetimo, u prvoj fazi cijepljenja u Hrvatskoj, cijepiti su se mogli zdravstveni radnici te starije osobe koje su smještene u domove za starije. U drugoj fazi, koja počinje ovih dana, cijepiti se mogu starije osobe koje ne žive u domovima i kronični bolesnici, dok će se u trećoj fazi, za koju se ne zna kada će početi, moći cijepiti opća populacija.