Muškarac koji je pokušao ubiti Trumpa na Floridi proglašen krivim

M. Šu./Hina

23.09.2025 u 21:49

Ryan Routh
Ryan Routh Izvor: Profimedia / Autor: AFP / AFP / Profimedia
Ryan Routh proglašen je krivim za pokušaj ubojstva američkog predsjednika Donalda Trumpa na njegovom golf terenu u rujnu prošle godine, prenosi BBC u utorak.

Porota je proglasila Routha (59) krivim po svim točkama optužnice, uključujući i pokušaj ubojstva predsjedničkog kandidata i niz kaznenih djela povezanih s nošenjem vatrenog oružja.

Incident se dogodio 15. rujna 2024. godine kad je Trump, tada predsjednički kandidat, igrao golf na svome terenu u West Palm Beachu, oko 15 minuta od svoje rezidencije Mar-a-Lago.

Agent američke tajne službe uočio je cijev puške kako viri iz grmlja i zapucao na muškarca koji ju je držao, a koji je potom pobjegao s mjesta događaja. Muškarac je uhićen u blizini napada te je kasnije identificiran kao Ryan Routh

U objavi na društvenoj mreži odmah nakon presude, Trump je zahvalio policiji i svjedocima koji su otkrili informacije koje su dovele do Routhova uhićenja.

Trump je rekao o Routhu: "Ovo je bio zao muškarac sa zlom namjerom i uhvatili su ga. Veliki trenutak za pravdu u Americi!"

Routh se izjasnio da nije kriv te je donio neobičnu odluku da se na suđenju, koje je počelo 8. rujna brani sam.

