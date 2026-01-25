Muškarac poginuo kod Knina

Prema prvim informacijama, u prometnoj je nesreći sudjelovalo jedno vozilo, a na intervenciju su odmah upućene sve žurne službe.

Prometna nesreća u kojoj je poginuo muškaraca dogodila se na križanju državnih cesta D1 i D59 kod mjesta Pađene.

Od 15,50 sati promet se tim dijelom državne ceste odvija uz privremenu regulaciju radi obavljanja očevida nakon čega bi trebalo biti poznato više detalja o samoj nesreći.

„O događaju je izviješten zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku“, priopćili su iz županijske Policijske uprave.