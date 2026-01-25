Muškarac poginuo kod Knina

Jedna je osoba poginula u prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju popodne kod mjesta Pađene nedaleko Knina. U tijeku je policijski očevid, izvijestili su iz Policijske uprave šibensko- kninske
Prometna nesreća u kojoj je poginuo muškaraca dogodila se na križanju državnih cesta D1 i D59 kod mjesta Pađene.
Prema prvim informacijama, u prometnoj je nesreći sudjelovalo jedno vozilo, a na intervenciju su odmah upućene sve žurne službe.
Od 15,50 sati promet se tim dijelom državne ceste odvija uz privremenu regulaciju radi obavljanja očevida nakon čega bi trebalo biti poznato više detalja o samoj nesreći.
„O događaju je izviješten zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku“, priopćili su iz županijske Policijske uprave.