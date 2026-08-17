Mursko Središće na rubu živaca zbog romskog naselja: 'Ako ćete paliti otpad, ostajete bez beneficija!'

Situacija je dodatno eskalirala kada je jedna vatrogaskinja tijekom gašenja pogođena kamenom u glavu. Gradske vlasti poručuju da je strpljenju došao kraj, prenosi HRT .

Vatrogasci iz Murskog Središća posljednjih su dana više puta intervenirali u Sitnicama, a u nekim slučajevima gasili su i nekoliko požara istodobno. Tijekom pojedinih intervencija potrošeno je oko deset tisuća litara vode.

Nema više upozorenja

Gradonačelnik Murskog Središća Dražen Srpak najavio je da prekršitelji komunalnog reda više neće moći koristiti beneficije koje se financiraju iz gradskog proračuna.

"Mi smo odlučili da prekršitelji po komunalnom redu, ali s cijelog područja Grada, više neće moći ostvariti nikakve benefite iz gradskog proračuna", rekao je.

Dodao je da će se prekršitelji ubuduće odmah kažnjavati, bez prethodnih upozorenja. Stanovnici Sitnica, kao i svi ostali, morat će plaćati punu cijenu odvoza otpada.

'Zbog njih svi ispaštamo'

Mjere su izazvale nezadovoljstvo dijela stanovnika Sitnica. "Onaj koji pali, postoji sankcija, neka svaki odgovara za svoj čin", rekao je jedan mještanin.

Drugi je dodao: "Sada zbog njih mi svi ispaštamo."

Većina stanovnika, međutim, također ne želi požare i otrovni dim u blizini svojih kuća. "Pale smeće, jako smeta", rekao je jedan od njih.

'Nije ništa 300 eura, neka ide u zatvor'

Stanovnica Anđela Bogdan, koja zbog zdravstvenih problema koristi aparat za kisik, kaže da joj dim dodatno otežava svakodnevni život.

Jedan mještanin smatra da novčane kazne nisu dovoljne. "Da ja palim ili tko drugi, neka se kazni po mjesec dana zatvora, nije ništa 300 eura", rekao je.

Predsjednik Mjesnog odbora Sitnice Milorad Mihanović pozvao je nadležne institucije da reagiraju.

"Točno se zna ime i prezime. Molio bih institucije da odrade svoj dio posla", rekao je, podsjetivši na napad na vatrogaskinju.

Vatrogasci otišli pomagati na obalu

Dodatni problem za Mursko Središće predstavlja činjenica da je velik dio tamošnjih vatrogasaca trenutačno na ispomoći kolegama na hrvatskoj obali. Nadaju se da dok budu gasili požare na jugu zemlje, u Sitnicama neće ponovno gorjeti.