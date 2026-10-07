Godinama vrijeđao i udarao suprugu i dijete, a radi kao psihijatar i predaje na fakultetu

U optužnici se navodi kako je nasilje kulminiralo 17. travnja 2024. godine kad je suprugu ozlijedio udarivši ju električnim aparatom za brijanje. Tad je supruga zatražila od suda zabranu približavanja, koja joj je odobrena.

Kako se navodi u optužnici, profesor koji također radi kao psihijatar u jednoj zagrebačkoj bolnici, godinama je omalovažavao i vrijeđao suprugu, a na udaru se našlo i dijete koje je udarao po licu i glavi, sjedio na njemu i prisiljavao ga na jelo neprimjerenim postupcima, piše 24sata .

Općinski kazneni sud u Zagrebu produljio mu je zabranu približavanja supruzi na manje od 100 metara jer je ocijenio da i dalje postoji opasnost od ponavljanja kaznenih djela.

Naime, protiv profesora se vodi i kazneni postupak zbog optužbi za nasilje u obitelji, povredu djetetovih prava i tjelesnu ozljedu. Kako navodi 24sata, u sudskom rješenju navodi se da je suprugu omalovažavao i isključivao iz djetetova života te joj prijetio, od 2017. do 2024. godine. Navodi se da je verbalno vrijeđao i fizički kažnjavao dijete i govorio mu protiv supruge.

U obrazloženju odluke o produljenju zabrane približavanja, navodi se da tužiteljica smatra da opasnost od ponavljanja djela nije prestala. Profesorova supruga, žrtva, i dalje se boji optuženika. Obrana se istovremeno protivila produljenju istaknuvši da je zabrana već dugo na snazi te da ju je optuženik cijelo vrijeme poštovao.

Unatoč tome, sud je zaključio kako dokazi upućuju na osnovanu sumnju da je optuženik počinio kaznena djela koja mu se stavljaju na teret. Pri procjeni opasnosti od ponavljanja djela posebno je izdvojio dugotrajnost navodnog nasilja te visok stupanj agresivnosti i upornosti. U obrazloženju je naglasio i ponašanje prema djetetu te agresivne ispade u njegovoj nazočnosti.

24sata piše da je sud u obzir uzeo da optuženik poštuje zabranu približavanja i da dosad nije kazneno ni prekršajno osuđivan. No, unatoč tome, produljio je zabranu približavanja sve dok ne bude donesena presuda ili optuženik bude upućen na izdržavanje zatvorske kazne, ako takva kazna bude izrečena. Do tog trenutka, sud će svaka dva mjeseca provjeravati postoje li i dalje razlozi za produljenje zabrane, a policija će sudu svakih 30 dana dostavljati pisano izvješće o njezinom provođenju.