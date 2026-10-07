Preminula žena čija je deložacija digla Španjolsku na noge: S 87 godina je izbacili iz stana

Maricarmen Abascal preminula je u bolnici u koju je stigla nakon što su je iznijeli na nosilima jer nije mogla plaćati najamninu
Maricarmen Abascal, 87-godišnjakinja čija je deložacija iz stana u kojem je živjela sedam desetljeća izazvala val prosvjeda u Španjolskoj, preminula je u bolnici.
"Sa žaljenjem objavljujemo da je Maricarmen danas preminula", priopćio je Madridski sindikat stanara, dodajući da je njezin slučaj označio "prekretnicu u povijesti ove zemlje".
BBC podsjeća da je ona prije nekoliko dana na nosilima iznesena iz stana nakon što više nije mogla plaćati uvećanu najamninu. Potom je prebačena u bolnicu, gdje je i preminula. Sindikat stanara je priopćio da je tvrtka koja iznajmljuje stanove odlučila sniziti najamninu, no umirovljenica taj ugovor nije potpisala, jer je bila u bolnici.
Neuspjela reforma
Stambena kriza već nekoliko godina potresa Španjolsku. Na udaru su naročito turistička odredišta, gdje se stanovi, često nauštrb domaćeg stanovništva, pretvaraju u apartmane za turiste. Pojedini gradovi, poput Barcelone, uveli su mjere za ograničenje turističkog najma, no manjak stanova podigao je najamnine do vrlo visokih razina.
Slučaj Abascal potaknuo je Španjolce da izađu na ulice i iskažu nezadovoljstvo stambenom politikom svoje zemlje. Premijer Pedro Sanchez pokušao je predložiti nove mjere za stanovanje, no one su srušene u parlamentu, nakon čega je za 29. studenog raspisao prijevremene parlamentarne izbore.
"Upućujem svu svoju ljubav prema obitelji Maricarmen i njenim voljenima. Dajem podršku i onima koji ovaj gubitak osjećaju kao svoj", napisao je povodom njene smrti Sanchez na X-u.