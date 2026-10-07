Preminula žena čija je deložacija digla Španjolsku na noge: S 87 godina je izbacili iz stana

Maricarmen Abascal, 87-godišnjakinja čija je deložacija iz stana u kojem je živjela sedam desetljeća izazvala val prosvjeda u Španjolskoj, preminula je u bolnici.

"Sa žaljenjem objavljujemo da je Maricarmen danas preminula", priopćio je Madridski sindikat stanara, dodajući da je njezin slučaj označio "prekretnicu u povijesti ove zemlje".

BBC podsjeća da je ona prije nekoliko dana na nosilima iznesena iz stana nakon što više nije mogla plaćati uvećanu najamninu. Potom je prebačena u bolnicu, gdje je i preminula. Sindikat stanara je priopćio da je tvrtka koja iznajmljuje stanove odlučila sniziti najamninu, no umirovljenica taj ugovor nije potpisala, jer je bila u bolnici.