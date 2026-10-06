Umirovljenici na meti prevaranata: Jedno pravilo može ih spasiti od gubitka novca

Prevaranti trebaju brzinu, emociju, izolaciju i poslušnost, ali vi uvedite oprez, sporost, drugu osobu i prekid kontakta, jedan je od zaključaka radionice u sklopu projekta 'Zlatne godine uz sigurne financije'. Projekt provode Hrvatska udruga banaka i Matica umirovljenika grada Zagreba te smo se na radionici s umirovljenicima uvjerili u to koliko su telefonske i internetske prijevare zastupljene. Kako se obraniti?

'Bravo, bravo, samo upišite svoje podatke. Ja ću vam pomoći.' Rečenice poput ove možda zvuče bezazleno, ali su dobar mamac brojnih telefonskih i internetskih prijevara. Na liniji je prisan prevarant koji izdvaja vrijeme za vas, nudeći vam brzu i laku zaradu. Mami vas vrtoglavim iznosima, pod uvjetom da sami upišete osobne, financijske i sigurnosne podatke. Ili vas, primjerice, obavještava da je član vaše obitelji u opasnosti ne biste li mu poslali novac.

Beskonačno je scenarija, a oni su najčešće toliko lukavi da je teško razaznati prevaranta. No cilj je jasan: uzeti vaše podatke i – novac. O slučajevima internetskih prijevara izvještavamo gotovo svakodnevno, pri čemu su umirovljenici jedna od najosjetljivijih skupina. Prema istraživanju koje je proveo Ipsos, prosječna digitalna financijska pismenost građana Hrvatske iznosi 4,9 od 10 bodova, a najstariji ispitanici, u dobi od 70 do 79 godina, imaju najnižu ocjenu, samo tri od 10 bodova. Isto istraživanje pokazuje i to da najstariji građani imaju najniže rezultate u financijskom znanju s ocjenom 4,2 od sedam bodova, stoga Hrvatska udruga banaka i Matica umirovljenika grada Zagreba provode projekt 'Zlatne godine uz sigurne financije' usmjeren na jačanje financijske pismenosti osoba starije životne dobi.

Program obuhvaća edukaciju 'Train the Trainer', kojom su osposobljeni interni treneri Matice, i radionice za umirovljenike podijeljene u četiri tematske cjeline: sigurno korištenje digitalnog bankarstva i bankomata te osnovnih bankarskih usluga i prava potrošača, kao i prevencija financijskih prijevara i sigurnost u financijskim transakcijama. Četvrta cjelina odnosi na upravljanje financijama u mirovini, odnosno razgovoru o novcu i imovini. Poznati prostori, stalna interakcija Od početka provedbe projekta održano je 25 radionica na kojima je sudjelovalo više od 400 umirovljenika. Edukacije vode osposobljeni treneri Matice umirovljenika grada Zagreba, a teme i način rada prilagođavaju se konkretnim pitanjima sudionika. U to koliko one znače umirovljenicima, uvjerili smo se na jednoj od njih, održanoj u utorak u Zagrebu, a vodili su je Jela Kopić i Davor Čuturaš. Učilo se kako se obraniti od financijskih prijevara.

'Kada smo u ožujku pokretali projekt, željeli smo napraviti nešto konkretno i korisno, program koji će doći do umirovljenika tamo gdje se oni okupljaju. Dosadašnje iskustvo pokazalo nam je da interes i potreba itekako postoje, ali i da je ovaj projekt dvosmjeran proces: mi prenosimo znanja o financijama, bankarskim uslugama i sigurnosti, a pomoću pitanja i iskustava sudionika učimo gdje postoje poteškoće na koje trebamo još jasnije odgovoriti. Financijske usluge i tehnologija nastavit će se mijenjati, kao i prijevare, zato odgovor ne smije biti strah i odustajanje, već znanje, informiranost i samopouzdanje', istaknuo je Ivan Hrvoje Maljković, voditelj odnosa s javnošću Hrvatske udruge banaka. Zvonimir Repač iz Matice umirovljenika grada Zagreba kazao je pak da se povjerenje i razgovor puno lakše razvijaju kada umirovljenicima govori netko njihove generacije, tko razumije njihove dvojbe te se i sam morao prilagođavati novim tehnologijama. Hrvati oštećeni za milijunske iznose 'Naš cilj nije da nakon jedne radionice svi postanu stručnjaci, nego da steknu nekoliko dobrih navika, da znaju zastati i provjeriti kada im nešto izgleda sumnjivo te da ono što su naučili prenesu i svojim prijateljima, susjedima i obitelji', poručio je. To je potrebno jer su Hrvati, kako je istaknuto, samo prošle godine oštećeni za više od 20 milijuna eura, ponajviše jer su prevaranti lukavi. Kako je kazala gospođa Kopić, njima su zanimljive sve dobne skupine, no umirovljenici najčešće imaju ušteđevinu i takozvani fond za crne dane, no njega je lako izgubiti povjeruju li u besplatnu uslugu ili brzu zaradu.

Sve kreće, objasnili su, od mamca na internetu i zapričavanja uz prikupljanje informacija i riječi ohrabrenja, nakon čega slijedi nagovor da samostalno (ili uz pomoć prevaranata, op.a.) unesete podatke, pa takozvana mužnja sve dok novca ima. Do njegova povrata naposljetku je teško doći, a katkada je riječ o tisućama eura, ako ne i više. Ne žurite - provjerite Da su telefonske i internetske prijevare uigrane, potvrdili su i umirovljenici iz publike koji su se ipak od njih uspjeli obraniti jer su zvali partnere ili djecu ne bi li dobili drugo mišljenje o brzoj zaradi. Dobro su postupili jer bi se prije reakcije trebalo zapitati tko kontaktira s nama, žuri li mu se i što traži. Ako je to netko nepoznat, nudi navodnu veliku priliku i zahtijeva hitnu reakciju, to je alarm za uzbunu. 'Crvena zastavica' je i ako prevarant pozivom, porukom ili dolaskom traži novac, podatke ili pak kaže da će hitno doći (primjerice lažni policajac, op.a.). Taktika je i zahtjev za instalacijom posebne aplikacije ili klikom na poveznicu, naveli su edukatori u prezentaciji. Iako to isprva može biti izazovno, posebice ako je osoba sama te se slabije služi tehnologijom, od prijevara je moguće obraniti se.

Prevaranti, treba znati, neće odustati nakon prve prepreke ni prvog ulova, već će biti uporni. Prije nego što se zapletu u prevarantsku priču umirovljenici bi trebali mirno zaustaviti poziv, usporiti situaciju te prekinuti kontakt bez grižnje savjesti. Isto vrijedi za poruke, sumnjive e-mailove ili prijevare bilo koje druge vrste. Banke ili policija neće tražiti vaš PIN ili sigurnosne kodove, a njih ne treba dijeliti ni na sumnjivim stranicama. Kako se obraniti? Ako vas, primjerice, nazove lažni bankar koji vam pokušava prodati neku priču, dobro je reći da ćete vi osobno nazvati banku, da ne dajete podatke telefonski ili da će vas, ako je hitno, banka pozvati u poslovnicu. Naravno, prevaranti se mogu praviti i da su policija sa značkom, vojnici, lažni liječnici ili udvarači te na takve priče ne treba olako nasjedati.

Oni trebaju brzinu, emociju, izolaciju i poslušnost, ali vi uvedite oprez, sporost, drugu osobu i prekid kontakta, jedan je od zaključaka ove radionice. Takvih susreta bit će još, što možete pratiti na mrežnim stranicama i kanalima Hrvatske udruge banaka te Matice umirovljenika grada Zagreba. U nastavku projekta 'Zlatne godine uz sigurne financije' najavljen je i kviz, u kojemu će umirovljenici moći testirati svoje znanje po principu popularnih pub kvizova.