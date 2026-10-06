FOTO Pogledajte kako su novi Maksimir zamislili arhitekti koji su se žalili

Rok za žalbe na rezultate međunarodnog natječaja za novi Maksimir istekao je u ponedjeljak u ponoć . Na natječaj za idejno rješenje stadiona Maksimir stigle su tri žalbe - dvije arhitektonskih ureda koji su sudjelovali na natječaju i ona Ministarstva gospodarstva , potvrdila je Hini Maja Kuhar , predsjednica Državne komisije za kontrolu javne nabave koja sada ima rok od 30 dana da o njima odluči .

Prema informacija kojie je ranije u utorak objavio Jutarnji, žalbu je podnio nizozemski de Architekten Cie. Inače, De Architekten Cie. završio je šesti, odmah iza pet nagrađenih radova. Zasebnu žalbu podnijela je zajednica ponuditelja ZHA Architects Limited i zagrebačkog UPI-2M-a.

Treća je ona Ministarstva gospodarstva koje je priopćilo kako je u žalbi zatražilo poništenje odluke i ponovljeni pregled i ocjenu, budući da je njihova analiza pokazala "ozbiljne indicije" da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja.

"Sada moramo tražiti očitovanje od svih strana, Jedni se moraju očitovati na navode drugih", rekla je predsjednica DKOM-a. Kazala je kako Komisiji za kontrolu javne nabave ove žalbe i "nisu neki osobiti prioritet", jer to niti je financirano europskim sredstvima, a niti se radi o obnovi, zgradama.

"Ja razumijem da je to interesantno javnosti, znam da je svima sada to bitno, ali jednostavno u trijaži svih ovih predmeta to nama nije prioritet", rekla je Kuhar.

Kako izgledaju njihova rješenja, pogledajte u fotogaleriji.