Murganić: O mom ostanku u Vladi odlučuju oni koji su me izabrali

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić izjavila je u utorak da odgovorno radi svoj posao, a pitanje njezina ostanka u Vladi je stvar prosudbe onih koji su je izabrali na to mjesto, te je ostavku svog državnog tajnika za demografiju Marina Strmote ocijenila kao posljedicu temperamenta, mladosti i "možda određenih pritisaka".

Novinari su je pitali koliko ju je iznenadila ostavka državnog tajnika, jer ne pamte da se takvo što dogodilo na takav način, a Murganić je rekla kako ni ona ne pamti takvo što, ali i da ostavka možda nije konačna.

"Ni ja ne pamtim, ali to ne znači da je konačno. Ja mislim da je našem demografu, doktoru Marinu Strmoti, zaista stalo do napretka države, kao i svima nama. Ali mladost i temperament i možda određeni pritisci doveli su do ove reakcije. To sve skupa još uvijek može dobro završiti jer je njemu itekako važno ovo područje. To je njegova profesija, on je to specijalizirao, doktorirao, i to je sigurno poriv koji će biti ipak u službi onoga zbog čega smo se mi, koji smo preuzeli ovu odgovornost, opredijelili", ocijenila je ministrica.