Mrak-Taritaš: 'U prijedlogu zakona o pomorskom dobru i morskim lukama vide se interesi pojedinaca'

Saborske zastupnice Glasa i Centra, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković, rekle su u utorak da u prijedlogu zakona o pomorskom dobru i morskim lukama iščitavaju interesi pojedinaca, ustvrdivši kako vladajući sadašnji nered u prostornom dobru rješavaju novim neredom

Dalija Orešković izjavila je da prijedlog zakona pomorskom dobru i morskim lukama neće dovesti samo do devastacije plaža i javnog dobra, već i 'do devastacije države i rada njezinih institucije kao i do devastacije demokracije'.

Ocijenila je kako se kroz čitav niz zakona vidi tendencija premijera Andreja Plenkovića da ovlasti koje bi trebale biti u saborskoj nadležnosti - uzurpira Vlada koje će donositi državne prostorne planove. Na novinarsko pitanje je li novi ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić 'spasitelj obnove Banovine' Mrak-Taritaš je rekla kako očekuje da se nastave projekti višestambenih zgrada a treba se vidjeti što je sa obiteljskim kućama.

Ističući kako Bačića očekuje velik posao poručila je da ga neće moći obaviti ako se u Hrvatskom saboru ne izmjene barem dva zakona, a za što treba vrijeme. Također, upitala je i tko će raditi na obnovi te imamo li dovoljno radnika i operative za to. "Prvi pravi test Bačića će biti 30. lipnja kada ćemo vidjeti koliko je novaca od onih 1,1milijardi eura, potrošio", rekla je.