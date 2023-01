Bilaver iznenađen optužbama oporbe na račun pomorskog dobra; Kekin: Zakon ostavlja prostor za iznimke

Što sve donosi prijedlog novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama? Hoće li velikim korporacijama omogućiti privatizaciju obale? Je li to zakon opasnih namjera, kao što tvrdi oporba, ili se njime uvodi red u pomorsko dobro?

Ivana Kekin, saborska zastupnica (Možemo!), Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, rekla je, gostujući u emisiji HRT-a 'Otvoreno', kako je prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama nepopravljiv u smislu da je on zakon opasnih namjera.

'Kad čitate zakon i kad idete kroz članke onda vidite da on ostavlja izrazito puno prostora za iznimke, za raznorazne formulacije i za interpretacije koje će doslovce po prvi puta, presedanski, omogućiti da pomorsko dobro u Hrvatskoj koje je opće dobro i koje je od svih građana ove zemlje, postane nečije, a ne svačije kao što je to dosad bilo. To se vidi iz niza članaka', objasnila je Kekin.