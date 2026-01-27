Možemo! objavio dokumentarac o Domovinskom ratu: Ovi veterani danas su protiv ustaškog pozdrava

U kratkom filmu 'Branili smo slobodu' u režiji Timyija Šareca, branitelji koji su ujedno članovi stranke Možemo! jasno daju do znanja da nisu svi branitelji podupiratelji povijesnog revizionizma te ima i onih koji se protive pokušajima legitimacije fašističkog pozdrava 'Za dom spremni'
Iako se često misli kako su branitelji većinom (ekstremni) desničari, kratki film 'Branili smo slobodu' pokazuje svjedočanstva ratnih veterana koji su danas članovi stranke Možemo!. Upravo je ova zeleno-lijeva stranka pripremila ovaj film.
'Branitelji i članovi stranke Možemo! govore o svojim ratnim putevima, o tome kako i zašto su se priključili obrani, o borbi za slobodnu i demokratsku Hrvatsku i kako se osjećaju 30 godina nakon završetka rata. Dokumentarac je nastao kao svjedočanstvo, iz potrebe veterana, članova stranke Možemo!, da ujesen prošle godine javno odgovore na pokušaje povijesnog revizionizma i pokušaje legitimacije ustaškog pozdrava. Veterani u ovom filmu odgovaraju na stvoren dojam u javnosti o homogenosti braniteljske populacije, o glasnoj manjini koja pokušava monopolizirati braniteljsku populaciju stvarajući atmosferu straha i zastrašivanja drugih i drugačijih', poručili su iz Možemo! u svome priopćenju.
Film koji traje malo manje od 40 minuta, dostupan je na YouTubeu, a Možemo! dodaje da na svojim stranicama imaju još svjedočanstava branitelja koji također ne podupiru legitimaciju ustaškog pozdrava. K tome, na toj stranici pozivaju i druge branitelje koji se protive ekstremnoj desnici da pošalju svoju priču.
Borili su se za slobodu i demokraciju, a ne ekstremne simbole
U dokumentarnom filmu govore branitelji: Dobriša Adamec (110. brigada ZNG/HV) Nenad Ljubić (1. gardijska brigada i ATVP) Mladen Matan (Oklopno-mehanizirana postrojba Karlovac) Mirjan Saračević (Zapovjedništvo 150. brigade) Milan Božić (102. Samostalna satnija Cobre, 102. brigada, 110. brigada, 145. brigada, 145. taktička grupa, 202. topničko raketna brigada protuzrakoplovne obrane) i Nenad Hodap (128. brigada Sv. Vid).
Film je režirao Timy Šarec, a Možemo! naglašava da je ovaj film 'odgovor na pokušaje smanjivanja prostora slobode i nametanja određenog viđenja našeg društva i svijeta kao jedinog pravog'. Tim više jer, upozoravaju, jer se one koji se slažu desnim nametanjima nastoji istjerat i ušutkat.
'Baš zato, veterani svjedoče u ovom filmu svoje uvjerenje da je velika većina branitelja u rat krenula kako bi obranila svoje obitelji, svoje gradove i svoju zemlju. Borili su se za slobodu, demokraciju i dostojanstvo, a ne za ekstremne simbole, ideologije ili pokliče. Manipulacije koje pokušava Domovinski rat prikazati kao nastavak ideologije NDH ne samo da je duboko pogrešna, nego i vrijeđa sve veterane koji su čista srca stali u obranu Hrvatske', zaključili su.