Možemo! objavio dokumentarac o Domovinskom ratu: Ovi veterani danas su protiv ustaškog pozdrava

Iako se često misli kako su branitelji većinom (ekstremni) desničari, kratki film 'Branili smo slobodu' pokazuje svjedočanstva ratnih veterana koji su danas članovi stranke Možemo!. Upravo je ova zeleno-lijeva stranka pripremila ovaj film.

'Branitelji i članovi stranke Možemo! govore o svojim ratnim putevima, o tome kako i zašto su se priključili obrani, o borbi za slobodnu i demokratsku Hrvatsku i kako se osjećaju 30 godina nakon završetka rata. Dokumentarac je nastao kao svjedočanstvo, iz potrebe veterana, članova stranke Možemo!, da ujesen prošle godine javno odgovore na pokušaje povijesnog revizionizma i pokušaje legitimacije ustaškog pozdrava. Veterani u ovom filmu odgovaraju na stvoren dojam u javnosti o homogenosti braniteljske populacije, o glasnoj manjini koja pokušava monopolizirati braniteljsku populaciju stvarajući atmosferu straha i zastrašivanja drugih i drugačijih', poručili su iz Možemo! u svome priopćenju.

Film koji traje malo manje od 40 minuta, dostupan je na YouTubeu, a Možemo! dodaje da na svojim stranicama imaju još svjedočanstava branitelja koji također ne podupiru legitimaciju ustaškog pozdrava. K tome, na toj stranici pozivaju i druge branitelje koji se protive ekstremnoj desnici da pošalju svoju priču.