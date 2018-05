Može li se WhatsAppom pozivati vjernike na molitvu?

Za nepunih godinu dana privremenog smještaja u hotelima obitelji stradalih u požaru londonskog nebodera Grenfell ekonomični su Englezi potrošili čak 21 milijun funti. Zašto vlasnik nogometnog kluba Chelsea ne može ući u Veliku Britaniju? Kako u Africi koriste aplikacije u širenju vjere? U Turskoj su na doživotnu robiju osuđena 104 vojna lica zbog sudjelovanja u pokušaju puča 2016. Američke škole postaju 'prve crte bojišnice'... O zanimljivim i bitnim događajima u prethodnom tjednu čitajte u pregledu Davorke Grenac

Ove neugodne brojke stajale su na jednom transparentu skromnog prosvjeda zbog najnovijeg ubojstva osmoro učenika i dvoje nastavnika te 13 ranjenih u srednjoj školi u teksaškom gradu Santa Feu. Nakon sumanutog čina 17-godišnjeg Diomitriosa Pagourtzisa , evidentiranog neonacista opsjednutog nasiljem, The New York Times je američke škole nazvao 'prvom crtom bojišnice', a ministar obrazovanja iz Obamina doba, Arne Duncan, pozvao 50 milijuna roditelja na bojkot američkih škola dok se ne donese stroži zakon o posjedovanju oružja.

Širom svijeta muslimani slave ramazan. Tog devetog mjeseca hidžretskog kalendara suzdržavaju se od hrane, pića, ružnog govora i ponašanja, a post traje od zore do zalaska sunca. No budući da dan od zore do zalaska sunca u Danskoj traje 18 sati, ministrica useljeništva Inger Stojberg objasnila je muslimanskim građanima da je njihov iznurujući post 'opasnost za sve Dance' i savjetovala im da ostanu kod kuće 'kako bi izbjegli negativne posljedice za ostatak društva'. Njezina primjedba digla je prašinu među danskim muslimanima, i to u vrijeme kada su sukobi oko imigracije potaknuli vladine politike koje mnogi smatraju ksenofobnima.