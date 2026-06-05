Mozambik uvodi nova pravila za rudarske divove

Trenutno nije jasno hoće li se odredbe primjenjivati i na postojeće rudnike, koji su uglavnom 'pokriveni' dugoročnim ugovorima.

Nove odredbe jamče državnoj rudarskoj kompaniji ENM vlasnički udio u svim rudarskim projektima od minimalno 15 posto, duž cijelog lanca stvaranja vrijednosti, bez financijskih obaveza i uz zabranu 'razvodnjavanja'.

Predsjednik Daniel Chapo potpisao je zakon koji bi, prema službenoj objavi od 3. lipnja, trebao ojačati upravljanje strateškim resursima u interesu države.

Zakon također zabranjuje izvoz neobrađenih ili poluobrađenih mineralnih sirovina, osim uz posebnu dozvolu ministarstva, koja se pribavlja na temelju planova za njihovu domaću preradu.

Ministarstvo rudarstva nije odmah odgovorilo na upit Reutersa da komentira nove odredbe.

Sve više afričkih zemalja nastoji pojačati kontrolu nad prirodnim resursima, uključujući Zimbabve, koji spada među vodeće proizvođače litija u Africi, i Demokratsku Republiku Kongo, vodećeg svjetskog proizvođača kobalta i važnog dobavljača bakra.

Ležište grafita u blizini grada Balame u pokrajini Cabo Delgado na sjeveru Mozambika spada među najveća u svijetu, a posao vađenja povjeren je ianadkom Syrah Resourcesu.

Grafit je ključna sirovina za baterije električnih vozila i sustave za pohranu energije, a vodeći su svjetski proizvođači Kina i Madagaskar, prema američkog Geološkog zavoda.

Mozambik ima i najveći svjetski rudnik rubina, Montepuez, u vlasništvu Gemfieldsa, a raspolaže i značajnim zalihama ugljena, nekada u vlasništvu Rio Tinta i brazilske tvrtke Vale.