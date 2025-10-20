Mostar odbacio mogućnost gradnje Islamskog centra u središtu grada

Vodeći ljudi Islamske zajednice u Mostaru godinama inzistiraju da se u središnjem dijelu grada izgradi Islamski centar, tvrdeći da se njihov zahtjev odnosi na lokaciju koja je navodno bile vjerska zadužbina. Radi se o lokaciji u hrvatskome dijelu u ratu podijeljenoga grada.

Opstrukcija

Danas je opetovan zahtjev da se izdaju potrebne dozvole za izgradnju Islamskoga centra nazvanog po islamskom učenjaku Mevlani, uz tvrdnju da se izgradnja tog objekta opstruira.

“Ne postoje nikakve pravne niti administrativne prepreke za to”, priopćili su iz Islamske zajednice.