U Mostaru obustavljen odvoz smeća: Gomila se na ulicama. Bit će još i gore

Mostaru prijeti zdravstvena i ekološka kriza zbog zabrane odlaganja otpada na lokalnom odlagalištu, a situacija bi mogla eskalirati do kraja tjedna kada se u gradu prepunom turista u kojem se već gomila smeće očekuje još veći broj posjetitelja zbog manifestacije Red Bull skokova sa Starog mosta
Federalna uprava za inspekcijske poslove naložila je obustavu odlaganja otpada na deponiju Uborak dok se ne pribavi okolišna dozvola za njegovo proširenje. Direktor odlagališta Uborak Mirhad Grebović rekao je kako je treći dan zabranjeno odlaganje otpada, a rješenja nema na vidiku.
"Ako uzmemo u obzir predstojeće događaje, poput Red Bull skokova sa Starog mosta, situacija bi mogla postati još gora. Po meni, ovo je katastrofa za naš grad", rekao je Grebović u izjavi za lokalne medije.
Građanska inicijativa "Jer nas se tiče". koja godina traži trajno zatvaranje deponija Uborak sjeverno od Mostara, čemu se gradske vlasti protive jer ne mogu pronaći alternativnu lokaciju, podnijela je zahtjev, nakon čega je inspekcija Federacije BiH zabranila odlaganje otpada. Inicijativa traži sanaciju deponija i izmještanje na sigurniju lokaciju.
Na ulicama Mostara već se gomila smeće što je prijetnja zdravlju, predstavlja ekološku krizu, te stvara lošu sliku o hercegovačkome središtu koji je niz godina značajna turistička destinacija.
Red Bull Cliff Diving World Series deveti put održava se u Mostaru 5. i 6. rujna donoseći vrhunske skokove sa Starog mosta, jednog od najpoznatijih lokaliteta na turneji. Ovaj prestižni sportski događaj tradicionalno privlači veliki broj posjetitelja i turista u Mostar, što će dodatno opteretiti već kritičnu situaciju s otpadom.