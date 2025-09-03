U Mostaru obustavljen odvoz smeća: Gomila se na ulicama. Bit će još i gore

Federalna uprava za inspekcijske poslove naložila je obustavu odlaganja otpada na deponiju Uborak dok se ne pribavi okolišna dozvola za njegovo proširenje. Direktor odlagališta Uborak Mirhad Grebović rekao je kako je treći dan zabranjeno odlaganje otpada, a rješenja nema na vidiku.

"Ako uzmemo u obzir predstojeće događaje, poput Red Bull skokova sa Starog mosta, situacija bi mogla postati još gora. Po meni, ovo je katastrofa za naš grad", rekao je Grebović u izjavi za lokalne medije.