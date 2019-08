Most: U ponoć istječe rok za sazivanje izvanredne saborske sjednice o povjerenju Kujundžiću

Predsjednik Mosta Božo Petrov upozorio je u srijedu kako u ponoć istječe 30-dnevni rok u kojem je Sabor trebao raspraviti i donijeti odluku o zahtjevu za opoziv ministra zdravstva Milana Kujundžića i ustvrdio kako su saborska većina i Vlada odlučili zanemariti ustavne rokove i prekršiti Ustav

Vladajućima nije stalo do rasprave, smatraju da još ima vremena, a sustav je u kolapsu, upozorio je.

Zastupnik Robert Podolnjak rekao je da je istekom ustavnog roka od 30 dana za raspravu i glasovanju o povjerenju ministru Kujundžiću nametnuta ustavna interpretacija da Hrvatski sabor kad nije redovito zasjedanje, radi samo kada odgovara volji vladajuće većine, radi imenovanja ministara ili da mogu biti sjednice radnih tijela.

Bez obzira što imamo jasan ustavni rok od 30 dana koji propisuje da se rasprava o povjerenju Vladi, premijeru ili pojedinom ministru mora održati u roku do 30 dana, danas je ta odredba mrtvo slovo na ustavnom papiru, ustvrdio je Podolnjak.

Dodao je kako posebno žalosti nonšalantnost Ustavnog suda koji je podnesak oporbenih zastupnika i svih oporbenih članova Odbora za Ustav kao i mišljenja većine profesora ustavnog prava zanemario i smatra ih toliko nebitnim da bi u tome pitanju dao mišljenje.

Danas uz prešutnu suglasnost Ustavnog suda imamo interpretaciju vladajućih da je Vlada samo povremeno odgovorna Saboru kada on redovito zasjeda, a time je, smatramo, bitno narušeno načelo odgovornosti vlade Hrvatskom saboru, rekao je Podolnjak.

Zastupnica Ines Strenja je ustvrdila da je ministar Kujundžić propustio započeti sustavnu zdravstvenu reformu i financijsku konsolidaciju, te osnažiti sustav primarne zdravstvene zaštite. Nije preustrojio bolnički sustav i nije osigurao da ljudski resurs kao najvrjedniji dio sustava bude primjereno plaćen, rekla je.

Liječnik specijalist bi u Hrvatskoj trebao imati plaću minimalno 2000 eura, kao i saborski zastupnik, tvrdi Strenja.

Upozorila je kako je iz Hrvatske do sada već otišlo oko 12.000 medicinskih sestara ne računajući ovu godinu, dodavši kako ih ni povećanje plaće od 200-tinjak kuna od toga neće odvratiti.

Stoga bi ministar Kujundžić trebao podnijeti ostavku, smatra Strenja. Dodala je kako podržavaju sindikate u njihovim zahtjevima, jer zdravstvo ne može čekati još godinu dana nesposobnog vladanja, nove izbore i novog ministra da bi se u zdravstvu nešto pokrenulo.

Upitan za komentar izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da je od hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović zatražio da više ne koristi termin velikosrpske agresije, Petrov je odgovorio da ako to nije bila velikosrpska agresija, a nije bio ni građanski rat, da mu netko objasni što je onda to zapravo bilo te dodao kako osobno nikad ne bi na to pristao.

Odgovarajući na pitanje kada će Most odlučiti o svom predsjedničkom kandidatu, Petrov je najavio kako će to biti u rujnu.