Most traži ostavku ravnatelja zbog snimke s večere: 'Cirkusantsko ponašanje'

Županijski vijećnik Mosta Ivan Bekavac , stoji u priopćenju Mosta, pozvao je Landeku da podnese ostavku zbog nedavno objavljene snimke i fotografije neprimjerenog ponašanja na svečanoj večeri na kojoj se Landeka, prema medijskim objavama, popeo na stol i hodao po njemu, pritom gazeći hranu i posuđe, a o kaznenoj je prijavi govorio saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.

Bekavac je istaknuo kako Landekino ponašanje nije spojivo s odgovornošću koju nosi obnašanje dužnosti ravnatelja javne ustanove te ga pozvao da podnese ostavku. "Biti ravnatelj javne ustanove nespojivo je s cirkusantskim ponašanjem i plesom po stolovima za vrijeme svečane večere“, naglasio je Bekavac.

Ako Landeka odbije podnijeti ostavku, Bekavac očekuje od župana Stjepana Kožića da u okviru svojih nadležnosti zatraži odgovornost od nadležnih tijela Županijske skupštine koja su Landeku imenovala te pokrene postupak njegova razrješenja.

Kaznenu prijavu zbog sumnji na izvlačenje novca i brojne financijske nepravilnosti pri energetskoj obnovi zgrada u Velikoj Gorici, Most je Županijskom državnom odvjetništvu podnio u srpnju prošle godine.

„Most je još prošle godine podnio kaznenu prijavu zbog osnovane sumnje na izvlačenje novca iz Gradskog stambenog gospodarstva. Na temelju dokumentacije koju smo pregledali postoje sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti, krivotvorenje dokumenata i službenih računa te štetu nanesenu građanima koji su nam se obratili“, istaknuo je u subotu Troskot.

Kao jedan od ključnih razloga za pokretanje prijave, saborski zastupnik Mosta naveo je završnu obračunsku situaciju, odnosno financijski dokument kojim se zaključuju radovi na izgradnji ili rekonstrukciji objekta.

"Nikada u svojoj karijeri nisam vidio da se završna obračunska situacija ispostavlja s oznakom 'Cca' umjesto egzaktnog, konačnog iznosa“, rekao je među inim Troskot.

Istaknuo je i da su pojedini građani pozvani dati izjave u okviru postupanja nadležnih tijela, no, kako stoji u priopćenju, detalje nije želio komentirati "zbog toga što se radi o svjedocima i postupku koji je u nadležnosti pravosudnih institucija, državne revizije, Dorha, Uskoka i ostalih institucija".

Javni novac zahtijeva transparentnost, javne funkcije odgovornost - građani imaju pravo znati kako se troši njihov novac i očekivati da osobe koje upravljaju javnim ustanovama za svoj rad i postupke snose odgovornost, poručuju iz Mosta u priopćenju.