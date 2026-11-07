Most želi ustavnu zaštitu vode i gotovine, a ako ne prođe u Saboru, slijedi referendum

' 'Ići ćemo sa sloganom ‘Život je voda, gotovina je sloboda’. Prikupljat ćemo volontere i, ako vidimo da imamo potporu ljudi i dovoljan broj volontera, spremni smo na proljeće krenuti u prikupljanje potpisa za dva referenduma“, rekao je Grmoja, a priopćila je stranka.

Predsjedništvo Mosta održalo je u Gospiću sjednicu posvećenu aferi Lika i daljnjim koracima kojima Most želi zaštititi vodu i zdravlje ljudi te je potvrdilo najavu predsjednika stranke Nikole Grmoje kako će, osim inicijative za ustavnu zaštite prava na pitku vodu, Most pokrenuti povezanu istodobnu inicijativu koja se tiče ustavne zaštite gotovine kao sredstva plaćanja.

Iz Mosta su nakon sjednice ponovili kako traže da se najprije utvrdi odgovornost za aferu Lika, ali i da istodobno predlažu i trajno rješenje kojim bi se pravo na pristup čistoj pitkoj vodi zaštitilo Ustavom. Ako za to ne bude političke volje u Hrvatskom saboru, o tome će, poručuju iz Mosta, odlučivati građani.

Paralelno, ističu, Most će pripremati i referendumsku inicijativu za zaštitu gotovine kao sredstva plaćanja. Iz Mosta podsjećaju i da su saborsku proceduru uputili prijedlog izmjene Ustava kojim bi se zaštitilo pravo svakog čovjeka na pristup čistoj pitkoj vodi. Grmoja je naveo da je prijedlog dobio potporu svih oporbenih zastupnika te pozvao predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića da prijedlog stavi na raspravu.

„Želimo zaštititi našu vodu i svakom hrvatskom čovjeku osigurati pravo na pristup pitkoj i čistoj vodi. Očekujemo od predsjednika Hrvatskog sabora da ne nastupa kao odvjetnik HDZ-a, nego kao predsjednik Sabora i da ovu točku stavi na raspravu“, poručio je Grmoja.

Predsjednik Mosta u subotu je ponovno pozvao Državno odvjetništvo da dovrši posao vezan uz aferu Lika i utvrdi odgovornost svih koji su sudjelovali u lancu događaja zbog kojih su, prema tvrdnjama Mosta, ugroženi zemlja i podzemne vode.

„Više od godinu i pol upozoravamo na aferu Lika i aferu Gospić. Još uvijek nemamo optužnice. Iz Gospića pozivamo Državno odvjetništvo da odradi svoj posao i da nitko od onih koji su sudjelovali u ovome ne bude pošteđen“, rekao je Grmoja.