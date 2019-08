Moskva slavi 70. obljetnicu svojeg nuklearnog programa od kojeg ne namjerava odustati, a evo i zašto

Ovih dana obilježava se 70. obljetnica uspješnog testiranja prve sovjetske nuklearne bombe, čime je započela dotad neviđena utrka u naoružanju dvaju blokova, a koja traje i danas i u kojoj Rusija kao sljednica nekadašnjeg Sovjetskog Saveza prednjači po broju nuklearnih bojevih glava

Začeci prve sovjetske nuklearne bombe sežu u razdoblje šest godina ranije, kada su agenti sovjetske tajne službe na razne načine počeli dolaziti do američkih i britanskih nacrta za atomsku bombu. Infiltrirani unutar znanstvene zajednice, špijuni su uspjeli pribaviti sve relevantne podatke o američkoj bombi s plutonijem, čime su izbjegnute moguće greške pri izradi vlastite bombe, a što bi sovjetski nuklearni program dodatno usporilo. Uz to, pribavljeni podaci o suparničkom oružju omogućili su sovjetskom timu znanstvenika, na čelu s fizičarima Igorom Kurčatovim i Pjotrom Kapicom , nadogradnju postojećih saznanja i ispravljanje američkih grešaka.

Beriju je projekt izgradnje nuklearnog oružja potpuno zaokupio jer je strahovao za vlastiti život za koji je odlukom neobuzdanog Staljina mogao biti vrlo lako prikraćen u slučaju neuspjeha. Srećom, testiranje bombe naziva RDS-1 bilo je uspješno i to ponajviše zahvaljujući ekipi sovjetskih znanstvenika koje je Berija osobno odabrao i okupio, ne dozvolivši pritom mogućnost da Sjedinjene Države predaleko odmaknu u utrci.

U Hruščevljevo doba stvorena je i vojna doktrina koja važi i danas i prema kojoj Moskva zadržava pravo korištenja nuklearnog naoružanja ako se ono upotrijebi protiv nje ili njezinih saveznika.

Sporazumna razmjena informacija

Rusija i danas posjeduje najveću zalihu oružja za masovno uništenje u svijetu. Prema procjenama, najveća zemlja na svijetu ima 7300 aktivnih bojevih glava, s time da se njih 1576 nalazi na podmornicama, a najmanje ih imaju na tzv. krilatim raketama, njih 790. Domet interkontinentalnih raketa iznosi od 9000 do 11.000 kilometara, rakete lansirane s podmornica lete od 6500 do 9000 kilometara, dok ruski strateški nosači imaju radijus kretanja od 10.000 do 14.000 kilometara. Usporedbe radi, SAD ima 6970 bojevih glava, od kojih se njih 1150 nalazi stacionirano na kopnenim sustavima, 1050 na strateškim bombarderima tipa B-52 i B-2, a 2016 u podmornicama.