vojni rok

MORH objavio 'vodič za mame': Pogledajte što poručuju roditeljima ročnika

M. Šu.

30.01.2026 u 10:47

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: MORH
Bionic
Reading

Bliži se dan kada će prvi ročnici započeti s obaveznim temeljnim vojnim osposobljavanjem. Budući ročnici prolaze zdravstvene preglede, a njihove mame dobile su posebnu poruku iz MORH-a

Osim što su, kako je rekao ravnatelj Uprave za ljudske potencijale MORH-a Ivan Jušić, na neka pitanja budućih ročnika pokušali odgovoriti na TikToku, u ministarstvu su napravili i poseban 'vodič za mame'.

'Javljaju se i roditelji, najčešće majke. Zanima ih zašto se pozivi uopće šalju, što će njihova djeca raditi, gdje će biti raspoređena i kakav će im biti način života. To su pitanja svakog roditelja koji brine za svoje dijete', rekao je Jušić za RTL.

Komunikacijski stručnjak Željko Riha smatra da je takav pristup pogođen. 'Sadržaj je direktan i prilagođen TikToku. Fokusiran je na mlade, ali indirektno informira i roditelje o tome kako će izgledati temeljno vojno osposobljavanje', istaknuo je.

Podsjetimo, dvomjesečna temeljna vojna obuka trebala bi krenuti 9. ožujka u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi.

vezane vijesti

preporučujemo

dva dana

dva dana

Kremlj potvrdio: Putin je pristao na primirje do 1. veljače
bivši šef europskog vijeća

bivši šef europskog vijeća

Charles Michel bez dlake na jeziku: 'Mark Rutte je razočaranje, treba prestati biti američki agent'
VELIK PROBLEM

VELIK PROBLEM

Anušić otkrio najčešće razloge zbog kojih mladići ne prolaze liječnički pregled za vojsku

najpopularnije

Još vijesti