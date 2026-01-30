MORH objavio 'vodič za mame': Pogledajte što poručuju roditeljima ročnika

Bliži se dan kada će prvi ročnici započeti s obaveznim temeljnim vojnim osposobljavanjem. Budući ročnici prolaze zdravstvene preglede, a njihove mame dobile su posebnu poruku iz MORH-a
Osim što su, kako je rekao ravnatelj Uprave za ljudske potencijale MORH-a Ivan Jušić, na neka pitanja budućih ročnika pokušali odgovoriti na TikToku, u ministarstvu su napravili i poseban 'vodič za mame'.
'Javljaju se i roditelji, najčešće majke. Zanima ih zašto se pozivi uopće šalju, što će njihova djeca raditi, gdje će biti raspoređena i kakav će im biti način života. To su pitanja svakog roditelja koji brine za svoje dijete', rekao je Jušić za RTL.
Komunikacijski stručnjak Željko Riha smatra da je takav pristup pogođen. 'Sadržaj je direktan i prilagođen TikToku. Fokusiran je na mlade, ali indirektno informira i roditelje o tome kako će izgledati temeljno vojno osposobljavanje', istaknuo je.
Podsjetimo, dvomjesečna temeljna vojna obuka trebala bi krenuti 9. ožujka u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi.