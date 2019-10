Dario Juričan koji je u izbornu kampanju krenuo pod imenom Milan Bandić, izjavio je u subotu da su mu Središnji gradski ured i Ministarstvo uprave poništili ranije izdano odobrenje za promjenu imena u M. Bandić, protiv tih rješenja podnio je tužbu, i sada, kaže, svaki put mora razmišljati - je li Juričan ili Bandić

"Svako jutro kada se probudi Milan Bandić mijenja moje ime. Svaki put kad moram dokazati svoj identitet moram dobrano razmisliti tko sam? Kad uđem u banku i kad me pitaju dokumente moram razmisliti koji ću dokument izvaditi i što na njemu piše? Kada dođem na granicu moram razmisliti jesam li Dario Juričan ili Milan Bandić", izjavio je redatelj Juričan, koji je nedavno u izbornu kampanju za predsjednika države krenuo pod imenom Milan Bandić.

U kronologiji je podsjetio da je tražio promjenu imena još u travnju, a u svibnju Gradski ured u Susedgradu dao mu je za pravo da može promijeniti ime. "30. svibnja javno priopćavam svoje ime, a dan nakon toga 31. svibnja Središnji gradski ured donosi rješenje kojim mi se ukida ranija odluka s obrazloženjem da sam obmanuo javnost", dodao je.

Juričan smatra da nije obmanuo javnost jer je već imao osobnu iskaznicu na ime - Milan Bandić. Na rješenje Središnjeg gradskog ureda se žalio Ministarstvu uprave, koje mu je, pak, ukinulo rješnjenje Gradskog ureda i on opet 'postaje' - Milan Bandić. Središnji gradski ured na odluku Ministarstva nije se u zakonskom roku od 30 dana žalio Upravnom sudu, no time je, smatra Juričan to gradsko tijelo izvelo "trik iz šešira".

Naime, "gradonačelnik Milan Bandić podnio je Središnjem gradskom uredu za opću upravu zahtjev da mu se prizna svojstvo stranke za obnovu postupka", što mu taj ured 2. listopada dopušta.