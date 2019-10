Milan Bandić ostao bez imena i prezimena, pale kaznene prijave, slijede i privatne tužbe

Milan Bandić ostao je bez imena i prezimena zahvaljujući Milanu Bandiću. Naime, zagrebački gradonačelnik Bandić, iako je donedavno tvrdio da mu se fućka tko se preimenovao u Milana Bandića, krenuo je u pravnu bitku i za sada se uspio izboriti da redatelj i predsjednički kandidat Milan Bandić, odnosno redatelj Dario Juričan, ne može koristiti isto ime i prezime kao i on premda je redatelju već bila izdana i osobna karta s novim identitetom. Svemu je kumovalo Ministarstvo uprave koje mu je najprije to omogućilo da bi se sada ipak predomislilo

No kako je došlo do toga da Bandić, odnosno Juričan, ostane bez identiteta kojeg je toliko priželjkivao posebno je zanimljiva priča.

U obrazloženju su naveli kako je iz javnih istupa razvidno da je ime odlučio uzeti 'isključivo iz razloga dovođenja u zabludu javnosti budući da je najavio skupljanje donacije u iznosu od 250 tisuća kuna za film 'Kumek'.

Na spomenutu odluku Juričan se žalio Ministarstvu uprave koje je, pak, u kolovozu poništilo rješenje Središnjeg gradskog ureda uz obrazloženje u kojem je, između ostalog, stajalo da 'objave u medijima s imenom Milan Bandić ne dovode javnost u zabludu budući da u Hrvatskoj ima više osoba s istim imenom i prezimenom'. Također su dodali da se on ne predstavlja kao gradonačelnik Milan Bandić.

Kao uputa o pravnom lijeku navedeno je da se na njihovo rješenje može pokrenuti upravni spor na Upravnom sudu, a rješenje je potpisala načelnica sektora Ministarstva uprave Terezija Marić.

Dok je čekao da se gradonačelnik Bandić oglasi s tužbom na upravnom sudu, ovaj je tvrdio da mu se fućka, a onda je 2. listopada iz Središnjeg gradskog ureda za opću upravu stiglo rješenje, potpisala ga je Ettlinger, u kojem se navodi da se gradonačelniku Milanu Bandiću 'priznaje svojstvo stranke u postupku obnove postupka promjene imena Darija Juričana'.

'Nevjerojatno je da Središnji gradski ured donosi rješenje prema kojem se gradonačelniku priznaje da je stranka u postupku jer on to nije. On nije tražio promjenu imena', tvrdi redatelj.

Međutim, Ministarstvo uprave nije dijelilo mišljenje s njim i sedam dana kasnije na prijedlog gradonačelnika Bandića donijeli su rješenje prema kojem poništavaju rješenja gradskih ureda iz svibnja, ali i vlastito iz kolovoza i sve su vratili na početak odnosno na ured u Susedgradu. Međutim, na rješenje Ministarstva uprave Juričan ima pravo podizanja tužbe i pokretanja spora na Upravnom sudu.