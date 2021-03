Kandidate za čelno mjesto Osijeka posvađali komarci: Dolaze iz sredina u kojima je HDZ na vlasti

Tko su kandidati za osječkoga gradonačelnika i kako će izgledati bitka za Osijek tema je o kojoj su u Otvorenom stavove sučelili Ivan Radić (HDZ), Goran Kušec (SDP), Berislav Mlinarević (nezavisni, DP), Vladimir Šišljagić (Snaga Slavonije i Baranje) i Petar Kopunović Legetin (Most).

Predstavnik Mosta Petar Kopunović Legetin potvrdio je za HRT kako se vode razgovori. Kako se preuzima odgovornost, treba biti vrlo pažljiv jer svaka lokalna zajednica ima specifičnosti, naročito Osijek. Na inzistiranje voditelja Mislava Togonala odgovorio je kako će on biti kandidat za gradonačelnika ukoliko Most bude na izbore išao samostalno. O tome hoće li se ostvariti suradnja, bit ćete obaviješteni uskoro, dodao je.

Bivši osječko-baranjski župan i saborski zastupnik Vladimir Šišljagić bi kao gradonačelnik prvo gradsku upravu napravio funkcionalnom. 'Ima kvalitetnih osoba, ali se poduzetnici i građani žale na veliku sporost. Bez gospodarstva nema napretka a Grad može dati zemljište za 1 kn, smanjiti prirez upola i komunalnu naknadu kako bi ozbiljni investitor otvorio tvornicu i nova radna mjesta', poručio je.

U emisiji je pročitana poruka umirovljenog liječnika Zlatka Maksimovića, koji se u sudskom procesu nagodio s USKOK-om i koji Šišljagića optužuje za krađu poticaja i primanje mita. Šišljagić je kazao kako je Maksimović priznao krivnju da je tome sudjelovao, a on ne - što potvrđuju dva oslobađajuća pravorijeka Županijskog suda u Osijeku. Slučaj je trenutno na Vrhovnome sudu, ali ja u tome nisam sudjelovao, niti bih, naglasio je.

Ivan Radić kandidat HDZ-a je kazao da žele poslati poruku vjere u budućnost svim građanima Osijeka.

'Ne želimo se vraćati u prošlost i tražiti krivce. Što se tiče OLT-a, radi se o 6 hektara zemljišta gotovo u središtu grada koje bi trebalo biti darovano Gradu. To će se dogoditi na jednoj od idućih sjednica Vlade. Projektna dokumentacija postoji, osigurano je 2,5 milijuna kuna i OLT će poput ružnog pačeta pokazati kako bi Osijek trebao izgledati', kazao je Ivan Radić.

Očekuje pobjedu i to da će građani prepoznati sinergiju i "vertikalu razvoja gradske, županijske i državne razine". Kazao je kako u HDZ-u nema bratoubilačkog rata te da je Ivan Anušić razgovarao s premijerom.

SDP-ov kandidat, Goran Kušec, sveučilišni je profesor koji se bavi 'dozrijevanjem mesa' i čovjek koji je dao ime 'Kohorti', jer mu je išlo na živce da se zovu 'Torcida'.

'Osijeku treba, dodaje - strategija koja će uvezati niz projekata. Prvi bi projekt bio povećanje učinkovitosti i komunikacije gradske uprave. U fokusu bi trebali biti mladi, studenti, otvaranje vrtića i škola te novu "Srednjika 2". Također bi inicirali i izgradnju domova umirovljenika. Kušec je prije 28 godina imao prometnu nesreću pred roditeljskom kućom u kojoj je smrtno stradao pješak. Na prozivanja rodbine preminulog odgovara: 'Imao sam dosta empatije, moja jako trudna supruga je trčala da bi dozvala hitnu pomoć i policiju. Čovjeka sam podigao, nije izgledao strašno ozlijeđen u tom trenutku. Slušni mu je aparat ispao, a ja sam trubio i išao izuzetno sporo, 30-tak na sat. Ne da nisam imao empatije, nego sam proživljavao najgoru traumu života. To nosim sa sobom i dan danas. Interesirao sam se, u bolnici mi je radio punac a gospodin je preminuo nakon 18 dana zbog upale pluća. Užasno sam se osjećao'.

Petar Kopunović Legetin kaže kao su 'mnogima puna usta novih radnih mijesta, a kako je to dosad funcioniralo vidi se u odnosu na ono što radi Most'. Naglasio je kako je potrebno ne samo započinjati projekte, nego ih i dovršavati. S tim u vezi je napomenuo kako se gradi IT centar te da je izgrađen Kulturni centar, a pokrenuli su i aktivnosti na Osječkom sajmu.

Berislav Mlinarević govoreći o Bubalovom projektu 'Osijek Software City' kazao je kako se završava gradnja zgrade koja će biti dio kompleksa. 'Od 10 zgrada njih 9 navodno je već popunjeno. Kasnimo s tim, a i IT Park u OLT-u je planiran 2018. Osijek je centar Europe i sa kurikulumima trebamo ulagati u novu vrstu industrije 4.0 i razmišljati unaprijed najmanje 20 godina', kaže Mlinarević.

Ivan Radić je rekao da su komarci obveza jedinica lokalne samouprave i da županija nema veze s tim ali je 2019. u suradnji s Vladom dala 5 milijuna kuna kako bi se hitno riješio problem.

Vladimir Šišljagić kazao je sinergija nacionalno-lokalno u Slavoniji i Baranji ne postoji već desetljećima. Upitao je: 'Što je sa sinergijom četiri županije istoka Hrvatske? Na vlasti je samo jedna stranka. Je li to znači da ja ako budem izabran neću imati sinergije s nacionalne razine, ako je tamo SDP ili Most? To nije dobro, želio bih surađivati sa svima koji imaju volju napraviti nešto dobro'. Potom se vratio na komarce. Kazao je kako je u Saboru predlagao strategiju u borbi protiv te pošasti - i odbilo ga se.

'Grad Osijek se pridržavao zakona. Komarci su populacija koja se kreće. Mogu se kretati do 70 kilometara. U gradu ih možete uništiti, ali ako ostale jedinice lokalne samouprave to ne učine - komarci opet dolaze. A to su upravo mjesta, na nivou županije - u kojima je HDZ na vlasti. Mi smo taoci', kazao je Goran Kušec. Odgovorio mu je Radić kazavši da je prvi reagirao na komarce u svibnju 2020. godine kada su oni kao vladajući skinuli s proračuna 3,1 mil. kn na 2,1 mil. kn za borbu protiv komaraca. 'Tada su nas komarci napali, Županija je morala reagirati. Godine 2019. morala je reagirati Vlada i Županija, a to nije njihova obaveza. Sad je vrijeme da se stane komarcima i da se riješi to, kazao je Ivan Radić.