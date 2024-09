Mladim obiteljima koje kupuju novogradnju vratit će se pola PDV-a

Iako će cijena nekretnina ostati ista, kupci će nakon plaćanja dio novca dobiti natrag. Oni koji budu kupovali prvu nekretninu koja nije novosagrađena bit će potpuno oslobođeni plaćanja poreza, koji je do sad iznosio tri posto, javlja RTL.

'Ideja je omogućiti mladim ljudima da dođu do stana na jednostavniji i jeftiniji način. To su sad novi prijedlozi umjesto APN-a koji je bio do prošle godine, da se omogući prihvatljivija kupnja stana onima koji zadovoljavaju uvjete', ističe direktor agencije za nekretnine Boro Vujović.