Misteriozan američki vojni avion sletio u Moskvu: Nitko ne govori što se događa

Vnukovo je jedna od najvećih moskovskih zračnih luka, a od početka ruske invazije na Ukrajinu koristila se i za pojedine diplomatske i službene letove.

Zasad nema službenog objašnjenja zbog čega je američki vojni avion stigao u Rusiju niti je poznato tko se nalazio u njemu.

Iz Washingtona preko Rige do Moskve

Riječ je o zrakoplovu američkog ratnog zrakoplovstva registracijske oznake 07-7181, koji je letio pod pozivnim znakom RCH4555.

Prema podacima servisa Flightradar i informacijama koje su prikupili OSINT analitičari, C-17 je 23. kolovoza poletio iz Charlestona, potom sletio u Joint Base Andrews nedaleko od Washingtona, a nakon toga nastavio prema Rigi.

U utorak ujutro ponovno je poletio iz glavnog grada Latvije, ali bez javno navedenog odredišta.

Podaci o praćenju leta pokazivali su da je zrakoplov potom ušao duboko u ruski zračni prostor. Posljednja zabilježena pozicija bila mu je na području Moskve, istočno od Vnukova, a ruski izvori naknadno su objavili da je ondje sletio.

Pozornost izazvao prethodni dolazak u Andrews

Dodatnu pozornost izazvala je činjenica da je zrakoplov prije dolaska u Europu bio u bazi Joint Base Andrews, jednom od najvažnijih američkih vojnih čvorišta za prijevoz državnih i vojnih dužnosnika.

Iz te baze operiraju i zrakoplovi kojima putuje američki predsjednik, ali ona se redovito koristi i za prijevoz članova administracije, visokih vojnih zapovjednika, posebnih izaslanika i drugih delegacija.

Sam boravak C-17 u Andrewsu stoga ne znači da se u njemu nalazio neki visoki američki dužnosnik.

Globemaster III veliki je strateški transportni zrakoplov koji američko ratno zrakoplovstvo koristi za prijevoz vojnika, opreme, vozila i drugog tereta na velike udaljenosti.

Sve se događa usred intenzivnih diplomatskih kontakata

Dolazak američkog vojnog aviona u Moskvu privukao je posebnu pozornost zbog aktualnih diplomatskih aktivnosti vezanih uz rat u Ukrajini.

Posljednjih dana pojavljuju se informacije o mogućim putovanjima američkih predstavnika u Ukrajinu i Rusiju, a među imenima koja se spominju su Steve Witkoff i Jared Kushner.

Međutim, zasad nema nikakve potvrde da je njihov eventualni put povezan s ovim letom niti da je C-17 u Moskvu uopće dovezao američke dužnosnike.

U pojedinim izvještajima spominjao se i mogući posjet direktora FBI-ja Kasha Patela Rusiji, no taj bi se posjet, prema tim navodima, trebao dogoditi tek u listopadu.

Američke ni ruske vlasti zasad nisu javno objavile svrhu ovog neuobičajenog leta.