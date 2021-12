Zoričić: U Možemo! ne razumiju političke procese. Ne shvaćaju što je politika. Oni još uvijek ne shvaćaju da su vlast

U ponedjeljak se na Gradskom vijeću Pule dogodilo ono što se nekako i očekivalo. Na točki dnevnog reda vezanoj za prodaju nekretnina pukla je suradnja gradonačelnika Filipa Zoričića i predsjednice Gradskog vijeća Dušice Radojčić koja pripada platformi Možemo!

Zoričić je u intervjuu za Glas Istre rekao kako je to za njega bio odličan dan i da mu je pao kamen sa srca.

'Ovo što su Možemovci napravili bila je poruka koju su mi jasno uputili - izvoli, sam se nosi, sam sa svojom odgovornošću, za sve što će se događati. To s njihove strane nije korektno. Mi smo, kao, tripartitna, partnerska vlast, a ja sam jedino odgovoran. I sad ja sam moram pronaći nešto više od tri milijuna kuna koja nedostaju u proračunu. A Možemo!, očito, baš briga kako će se to i od kuda namaknuti. Oni samo znaju da ne žele da se proda gradsko zemljište. Pitam ja njih koje oni rješenje imaju za to što nam nedostaje novaca?', rekao je Zoričić.