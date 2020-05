Miroslav Škoro prodao je udjele u tvrtki koja je vodila parking u Zagrebu pokraj bolnice Merkur. Pjevač i poduzetnik koji trenutno gradi političku karijeru našao se na udaru javnosti kada se doznalo da na tom parkingu neporedno do bolnice naplaćuje parkiranje 15 kuna po satu

Škoro je svojedobno kazao da ne misli da je nemoralno što se često poziva na hrvatski narod, a naplaćuje mjesta za parkiranje pacijentima 15 kuna po satu.

'To se zove tržište. Možemo govoriti o mnogo stvari koje se naplaćuju u Gradu Zagrebu. Mislim, to je posao kojim se bavim. Je li to moralno? Treba li Donald Trump sad besplatno davati sobe u svom hotelu?', odgovorio je protupitanjem Škoro tada.