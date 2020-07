Miroslav Škoro poslao poruku Bernardiću i Plenkoviću: S pet probranih kamenčića pogodit ću gdje najviše boli

Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro u videoobraćanju putem Facebooka obratio se Davoru Bernardiću i Andreju Plenkoviću, šefovima SDP-a i HDZ-a

Poručio je da su puno zala učinili ovih dana, ali im on oprašta jer zna da je to njihov limit. Ali, ipak, nastavio je, ima grijeha koji im ne može i neće oprostiti.

'Draga gospodo politički lideri HDZ-a i SDP-a, imam jednu lošu vijest za vas: Dolazim vam pokvariti planove. Hoću, vjerujte mi. Bit ću kao mali David koji je pobijedio bahatog i nepobjedivog Golijata i to s pomno odabranih pet kamenčića. Baš kao David svojom praćkom, pogodit ću i ja točno tamo gdje vas boli', kazao je Škoro na početku svoga obraćanja.

'Gospodo, staviste teške verige mom narodu. Nametnuste mu jaram nedostižnog referenduma tako da njegov glas ne može doprijeti do vaših zakona; zavrnuste mu ruke protuhrvatskim civilnim društvom koje financirate; zavezaste mu oči antihrvatskom kulturom; naočigled svem narodu silujete i ponižavate Domovinski rat, heroje naše žive i mrtve, a prezreste i odbaciste našu raseljenu i izvandomovinsku Hrvatsku, to tkivo naše istog bića. To ne mogu i neću oprostiti. Premda sam tek mali David pred bahatim Golijatom, s pet probranih kamenčića pogodit ću gdje najviše boli', pjesnički nadahnuto poručuje Škoro.

Potom je nabrojio pet kamenčića kojima će Bernardića i Plenkovića 'pogoditi gdje najaviše boli'.

Prvi kamenčić je povratak naroda na političku scenu. Učinit će da referendumske inicijative građana budu dostupne.