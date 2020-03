Miro Kovač: Maškare u Imotskom dokaz su da Plenković ne razumije HDZ. Samo je još falilo da s Baukom potpiše kaznenu prijavu!

'Aktualni predsjednik HDZ-a ne razumije svoje članstvo ni svoje birače. Tipičan primjer su upravo maškare u Imotskom. Reakcija Vlade istovjetna je reakciji SDP-a i Zorana Milanovića. Samo je još falilo da netko iz vrha stranke ili Vlade supotpiše kaznenu prijavu Arsena Bauka. To najbolje pokazuje u kojem smjeru ide ovakav HDZ', kaže Miro Kovač u novom oštrom napadu na Andreja Plenkovića

U velikom razgovoru za Jutarnji list , Kovač pojašnjava kako je pravo na slobodu mišljenja i izražavanja misli ugrađeno u hrvatski ustav. 'O karnevalskoj satiri u Imotskome digli su halabuku uglavnom ljudi koji su šutjeli, a time i odobravali, kada se, primjerice, u kazališnim predstavama i nekim novinama izrugivalo poginulim hrvatskim braniteljima, hrvatskoj zastavi, Katoličkoj crkvi u Hrvata, ljudima koji su konzervativniji i njeguju tradicionalne hrvatske vrijednosti. Dvostruka su mjerila tih ljudi. Sve to podsjeća na vremena jednoumlja i verbalnog delikta. Protiv takvog shvaćanja 'slobode' sam se uvijek borio i nastavit ću to činiti', kaže Kovač.

Kovač je kampanju zaoštrio i sve češće prozivajući Plenkovića za to da, u slučaju njegove pobjede na unutarstranačkim izborima, HDZ-u ne gine koalicija s liberalno i lijevo orijentiranim političkim snagama. 'Mislite li vi zaista da aktualni predsjednik stranke, koji je odgovoran za dva posljednja izborna neuspjeha, ima potencijal za sastavljanje sljedeće hrvatske Vlade? Nema s kim osim s Milankom Opačić, Radimirom Čačićem i Ivanom Vrdoljakom, predstavnicima Kukuriku vlade, kojih u sljedećem sazivu možda i neće biti u Hrvatskom saboru. Sadašnji HDZ nema nikakav koalicijski potencijal, jedino kao slabiji partner sa SDP-om u velikoj koaliciji. To je našem članstvu neprihvatljivo i uništilo bi HDZ. Zato se to neće ni dogoditi', obećava Kovač.

