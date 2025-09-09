Ministrica Hrstić o regulaciji poroda kod kuće: Napravit ćemo ono što struka kaže

"Sjest ćemo, dogovorit ćemo se. No, važno je naglasiti kako nije tu samo struka primalja , nego je tu bitna i struka liječnika. Kako struka odluči, u tom ćemo smjeru regulirati kako na siguran način obaviti porod kod kuće. Donijet ćemo pravilnik i zajedničko rješenje", poručila je.

Da se izvanbolnički porodi konačno reguliraju, zahtijevaju i iz Komore primalja i to posljednjih nekoliko godina. Nedavni porod blizanaca kod kuće u Zagrebu, koji je vodila austrijska primalja, prilikom kojeg je preminulo jedno dijete, ponovno je otvorio ovu temu. Ministrica će, najavila je, saslušati prijedloge struke.

"Znate kakav je stav trenutno u Hrvatskoj , ono nije onemogućeno, ali nije regulirano jer nismo usuglasili što su preduvjeti da se omogući porod kod kuće. Mali je interes za to bio do sada, ali je najmanji problem da Ministarstvo zdravstva ovdje regulira. Ako struka to traži, Ministarstvo zdravstva kao administrativno tijelo neće biti prepreka", odgovorila je ministrica novinarima nakon otvaranja Medicinske škole u Karlovcu.

Na opasku kako je Hrvatska jedna od rijetkih europskih zemalja koja nema to pitanje regulirano, na što ukazuju i iz Komore primalja, ministrica je napomenula kako se "radi o tome da nemamo mjerila za osigurani porod kod kuće jer, prema mojim saznanjima, nije postojalo jasno suglasje između primalja i liječnika".

"Ministarstvo zdravstva nije ni do sada bilo prepreka, no oni moraju nama normirati što znači siguran porod kod kuće", naglasila je.

Komentirajući najavu izmjena Zakona o trgovini kojima bi se regulirala prodaja alkoholnih pića, odnosno zabrana prodaje alkohola u večernjim satima u trgovinama i na kioscima u onim gradovima koji to žele, ministrica je istaknula kako regulativa tog pitanja nije u nadležnosti njezinog ministarstva, no da pozdravlja svaku mjeru koja donosi išta pozitivno u borbi protiv ovisnosti od alkohola.

Potvrdno je odgovorila na pitanje o završenoj reviziji postupaka javne nabave u bolnicama koju je najavila kao jedan od prvih koraka koje će poduzeti kada je stupila krajem prošle godine na dužnost ministrice, a nakon afere „mikroskopi“ u kojoj je sudjelovao tadašnji ministar zdravstva Vili Beroš.

"Imam rezultate, bit će javna prezentacija. Radilo se o zahtjevu za revizijom provedenih postupaka za više od 100.000 eura koji su nabavljeni kroz hitne intervencije uz suglasnost Ministarstva zdravstva, jedan široki raspon zadatka. Tu se radi o manjem postotku samih nabava, a ono što se meni činilo u samoj praksi puno bitnije i konkretnije napraviti jest apsolutno ujednačiti i transparentno regulirati procese nabave, neovisno radi li se o 1000, 100.000 ili milijun eura", rekla je.

Na pitanje jesu li utvrđene nepravilnosti, Hrstić je kazala kako "bitna odstupanja nisu nađena".