Ministrica Divjak otkrila rezultate provjere diploma: Pronađeno 35 'lažnjaka', provjera još šteka

Prema rezultatima procesa provjere vjerodostojnosti isprava, diploma i svjedodžbi koje je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak predstavila u ponedjeljak, ukupno je pronađeno 35 krivotvorenih dokumenata, odnosno 18 krivotvorenih diploma i 17 krivotvorenih svjedodžbi

Provjera je pokrenuta u siječnju prošle godine, a do 16. prosinca na provjeru je poslano 57.905 dokumenata, 81 posto, za 48.088 zaposlenih potvrđena je vjerodostojnost isprava, dok se za još 10.958 čeka potvrda. Provjeravale su se i diplome ravnatelja, a samo sedam posto ravnatelja nije poslalo svoje diplome na provjeru.

'Nama je izrazito važno da se sustav očisti od zloupotreba', rekla je ministrica Divjak na konferenciji za novinare i dodala da se, kad se otkrije krivotvorena diploma ili svjedodžba, automatski uručuje otkaz, a osoba se prijavljuje Državnom odvjetništvu, pa slijedi istražni postupak.

Navela je kako su pitali one koji nisu poslali dokumente na provjeru zašto to nisu učinili, a razlozi su raznoliki: od toga da nisu znali, smatrali su da nema potrebe, nisu sumnjali u vjerodostojnst svojih zaposlenika do financijskih, što ministrica smatra neopravdanim, pogotova sada, kad se škole financiraju više nego ikad prije, istaknula je.