Ministrica Divjak: Nisam bila upoznata s činjenicom da Fuchs više nije koordinator ERS-a

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak rekla je u četvrtak da nije bila upoznata s činjenicom da Radovan Fuchs više nije posebni savjetnik Vlade za koordinaciju rada Ekspertne radne skupine (ERS) za provedbu kurikularne reforme

Kako je objasnila, dobila je mail gdje se 'u njegovo ime piše i on koordinira radnom skupinom', dodavši da sada to mora provjeriti. Premijera o tome nije pitala jer joj to, kako je rekla, 'nije prioritet u ovom trenutku'.

Na pitanje je li Fuchs od travnja do danas sudjelovao na sastancima u toj ulozi, ministrica je odgovorila da će to provjeriti, s obzirom na mail koji je dobila.

'Bila sam iznenađena kada sam čula da više nije posebni savjetnik za koordinaciju za ERS, ali sad ću provjeriti. Tražit ću zapisnike', rekla je Divjak.

Što se tiče pregovora sa sindikatima, Fuchs je, rekla je Divjak, 'bio na nekim konzultacijama', ali se ne sjeća da je to bila 'neka službena forma, ali ovo oko ERS-a je službeno'.

Ponovila je da je neobično što se nije znalo za Fuchsovo razrješenje, jer kada netko koordinira tako važnim tijelom, on mora imati legitimitet, odnosno status.

Radovan Fuchs razriješen je 30. travnja 2019. godine s mjesta posebnog savjetnika Vlade za koordinaciju rada Ekspertne radne skupine (ERS) za provedbu kurikularne reforme, na koje je imenovan u travnju 2018. godine.

Kako je jučer rekao za N1, to je bio dogovor s premijerom. 'Ja sam na osobni zahtjev obećao da ću u tom svojstvu završiti prvu fazu reforme s izradom svih kurikula da bi se moglo ići u tiskanje udžbenika. Pristao sam sve dalje raditi pro bono. Nisam htio primati naknadu. Obećao sam pomagati u svakom trenutku kad je to potrebno', rekao je Fuchs za N1, dodavši da se on nikad nije predstavljao kao savjetnik premijera.