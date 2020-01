Fuchs razriješen dužnosti, i to još kad: Divjak nije imala pojma

Radovan Fuchs razriješen je svoje dužnosti posebnog savjetnika premijera Plenkovića za obrazovanje

Fuchs je pritom i oštro kritizirao ministricu Blaženku Divjak, no kako kažu u ministarstvu obrazovanja, prvi put za razrješenje Fuchsa čuli su upravo danas od N1 televizije.

Ne bi to bila posebna vijest da te dužnosti nije razriješen još u travnju prošle godine. Čudi pritom činjenica da je Radovan Fuchs za vrijeme trajanja štrajka obrazovnih djelatnika davao izjave kao savjetnik premijera te da pritom nitko iz Vlade nije reagirao, javlja N1.

'To je bio dogovor s premijerom. Ja sam na osobni zahtjev obećao da ću ja u tom svojstvu završiti onu prvu fazu reforme s izradom svih kurikula da bi se moglo ići u tiskanje udžbenika. Pristao sam sve dalje raditi pro bono. Nisam htio primati naknadu. Obećao sam pomagati u svakom trenutku kad je to potrebno', rekao je Fuchs.

Iz Vlade su potvrdili da je Fuchs kao savjetnik za koordinaciju rada Ekspertne skupine za provođenje kurikularne reforme razriješen 30. travnja 2019. i to na vlastiti zahtjev.

Fuchs tvrdi da je u svojim izjavama naglašavao činjenicu da više nije savjetnik premijera.

'Puno puta sam ponavljao da me se ne titulira kao savjetnika premijera. Nikad se nisam predstavljao kao savjetnik premijera. To što ministrica Divjak nije znala, nije moj problem. Nitko nije pitao, a ja nisam stavljao na sva zvona. To nije tajni dokument nego dokument Vlade. Nije bila moja dužnost trčati okolo i javljati što se dogodilo', rekao nam je Radovan Fuchs.