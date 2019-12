Fuchs: Koeficijent teoretski vrijedi od sjednice Vlade do sjednice Vlade

Bivši ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs misli kako su dogovor Vlade i sindikata jednako nezadovoljne obje strane

'Stvar je završila kompromisom. Djeca su nam bila izvan škole i potrebno je bilo da krenu u školu. Moglo je puno ranije završiti, u jednoj laganijoj pregovaračkoj atmosferi od prije par tjedana trebalo je dogovoriti jednako takvo povećavanje, ne možda koeficijenata. Da se iznos isplatio kroz dodatke bilo bi povoljnije rješenje za sve sudionike', komentirao je dogovor Vlade i sindikata bivši ministar znanosti i obrazovanja za N1 Radovan Fuchs koji smatra kako bi bilo bolje da su sindikati prihvatili povećanje dodataka na plaću umjesto povećanja koeficijenta.

'Fokus je bio koeficijent 6,11. Samo to i ništa više. Koeficijent teoretski vrijedi od sjednice Vlade do sjednice Vlade, zato kažem da bi ono bilo povoljnije rješenje. To je akt kojeg Vlada samostalno donosi i u kojem nema sindikalnog pregovaranja, dok za kolektivne ugovore imate sindikalne partnere koji se dogovaraju o svim stavkama', pojasnio je.