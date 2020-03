Ministrica bijesna: Pojedinci s idiotskim ponašanjem rade probleme

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak osvrnula se na hakerski napad na Carnet i online nastavu. Unaprijed se ispričala na izričaju

Unaprijed se ispričala na izričaju pa ustvrdila oko hakerskog napada: 'Nije dobro to što postoje neodgovorni pojedinci, ovdje konkretno pojedinci koji doslovno devijantnim i idiotskim ponašanjem rade probleme - u tijeku je kibernetički napad na Srce i Carnet.

Ističe i da u izvanrednim okolnostima virtualna škola funkcionira . 'Škola na Trećem i SPTV-u ide prema planu, uspješno smo startali, danas kreće u punoj funkcionalnosti Istarska županija, ostali će krenuti u srijedu. Cilj nam je jasan, a to je da nam djeca imaju kvalitetno obrazovanje i tako ćemo nastaviti.'

To smo dojavili policiji i rješava se, propusnost je malo slabija, a u trenutku u kojem se cijela Hrvatska ujedinila i kad izuzetno puno ljudi danonoćno i s ljubavlju radi te ljudi koji su pripremali programe nisu vidjeli svoju djecu po cijele dane, pojave se ovakvi neodgovorni pojedinci s devijantnim ponašanjem. I sada nije nepropusno, nego je smanjen kapacitet', rekla je ministrica.

Kaže da svaki program koji završi na televiziji ide na YouTube. Kada je riječ o propusnosti online sustava nastave, kaže da je Microsoft odradio svoj dio, a problem je prijava preko službenih profila jer je propusnost slabija zbog hakerskog napada, ali uvjerena je da će se to riješiti. Kaže i da će oko 400.000 korisnika biti u sustavu online nastave do srijede i to ide dosta dobro.

Divjak kaže da ima i dovoljno materijala za prvi tjedan te dalje poziva učitelje i one koji imaju svoje kvalitetne materijale i videa da pošalju Ministarstvu. Treba im 300 digitalnih videouradaka, za prvi tjedan imaju ih i ubrzano spremaju za sljedeći tjedan. Pripravni su i na to da će možda nastava trajati online i dulje od dva tjedna, a vidjet će oko podneva koliko je učenika fizički danas došlo u školu.