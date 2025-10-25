Ministar Šušnjar u SAD-u: Zadovoljan sam vašim doprinosom

“Ova konferencija je pokazatelj koliko je hrvatsko iseljeništvo neizostavni dio hrvatske kulture i identiteta", izjavio je Šušnjar.

Rekao je da je hrvatska vlada svjesna doprinosa koji su hrvatski iseljenici u SAD-u, ali i diljem svijeta, "dali od prvih dana borbe za hrvatsku neovisnost".

"Danas to čine i dalje, s istim žarom, kroz transfer znanja, povezivanje poduzetnika i ljubav prema domovini”, dodao je ministar.

U SAD-u živi oko 1,2 milijuna Hrvata i njihovih potomaka pa je to jedna od zemalja s najvećom hrvatskom dijasporom u svijetu.