Ministar Medved na ispraćaju 102 žrtve Drugog svjetskog rata i poraća: Napokon nalaze svoj mir i pravo na grob

Povodom obilježavanja Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved sudjelovao je u ponedjeljak na ispraćaju 102 žrtve Drugog svjetskog rata i poraća, ekshumirane na području Gospića

Ministarstvo hrvatskih branitelja istražilo je četiri lokacije - Lički Osik, predjeli Balatin i Vrištine, te Mušaluk, predjeli Klanac i Čanić Gaj, gdje su ekshumirani posmrtni ostaci 102 osobe, navodi se u priopćenju.

Sve su žrtve stradale u travnju 1945. godine, nakon ulaska partizana u Gospić i Lički Osik, a pregledom koštanih elemenata nakon ekshumacije utvrđeno je kako se radi o posmrtnim ostacima osoba muškog spola, uglavnom u dobi od 20 do 45 godina, no ima i onih za koje je procijenjena dob od 16 do 20 godina. Kod određenog broja posmrtnih ostataka utvrđene su streljne ozljede.