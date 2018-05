Goran Marić: HDZ nije svratište za prolaznike i pustolove

'Stranka nije svratište', naslovio je ministar državne imovine Goran Marić svoj post na Facebooku u kojem se osvrnuo na protekli Opći izvještajni sabor HDZ-a održan u Zagrebu. Iako je planirao, kako je napisao, nije održao govor, ali je u objavljenom statusu objasnio kako je do toga došlo

'Naravno, planirao sam i ja govoriti na Saboru. Jednostavno, tehničke, i druge okolnosti su me potaknule da odustanem. Naš Sabor sam vidio kao naše jutarnje provjeravanje izgleda našeg lica. To je prigoda na kojoj smo svjedočili i odgovarali: Tko smo i gdje smo mi danas …?! Koje je mjesto Hrvatske demokratske zajednice, naš domet, značenje …? Odgovoriti na ova pitanja, to poniranje, pogled u sebe sama, znak je zrelosti i odgovornosti. Znak sposobnosti, orijentacije, ozbiljnosti, sigurnosti, znanja …', piše na svojem Facebooku ministar državne imovine Goran Marić.

Objašnjava kako se stranački sabori iščekuju s uzbuđenjem, nadom, očekivanjima jer 'ljudi i javnost žele čuti što ih očekuje od najbrojnije, najjače hrvatske stranke: kako će odgovoriti na zahtjeve i krupne i dramatične izazove vremena'.