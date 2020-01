Ministar Ćorić o smjeni Kujundžića: Na predsjedniku Vlade je da izabere ekipu s kojom će igrati

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić komentirao je u utorak smjenu ministra zdravstva Milana Kujundžića rekavši da je s njim uvijek kvalitetno surađivao, a na predsjedniku je Vlade da izabere ekipu s kojom će igrati

'Nije pitanje na meni vjerujem li mu, u Ministarstvu gdje radim biram svoje suradnike i kreiram pozitivnu atmosferu, isto tako vjerujem da je početkom našeg rada 2016. godine isto učinio predsjednik Plenković. Nažalost, dogodilo se da nije sve bilo onako kako je trebalo biti', kazao je Ćorić.

Na pitanje kakva se poruka šalje biračima s obzirom na broj ministara koji su morali napustiti Vladu zbog afera, Ćorić kaže kako se poslala poruka da će u svakom trenutku za taj tim igrati oni koji mogu dati najbolje.

'Do izbora nas još čeka sedam - osam mjeseci i vjerujem kako je moguće da dođe do još izmjena, u konačnici svi smo mi došli na te pozicije jer nam je ukazano povjerenje', rekao je Ćorić dodavši da, kada se izgubi povjerenje predsjednika Vlade, to jednostavno treba prihvatiti.

Istaknuo je kako pri ispunjavanju svoje imovinske kartice nije imao problema iako to nije lako za raditi.

'Ispunjavanje nije ni blizu tako jednostavan posao za odraditi kako se to predstavlja u javnosti, postoji čitav niz kategorija u imovinskim karticama koje ostavljaju dvojbe', ustvrdio je Ćorić.

Kao najveći problem vidi utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina, jer se i njemu dogodilo da je krivo procijenio vrijednost svoje kuće.

'Kuća je procijenjena na oko 300 tisuća eura, odnosno nešto više od dva milijuna kuna, a riječ je o vrijednosti koju smo supruga i ja projicirali temeljem ideje o tržišnoj vrijednosti nekretnine', kazao je.

Prije nekoliko dana gledao je vrijednost kuća u svom dijelu grada i čini mu se da je precijenio njezinu vrijednost. 'Mislim da ju za tih 300.000 eura nikako trenutno ne bih mogao prodati', kaže Ćorić.