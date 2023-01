Ministar Butković smijenio odgovorne za misteriozni nestanak zaplijenjene ruske jahte s Murtera

Ministar pomorstva, prometa i veza Oleg Butković na tiskovnoj konferenciji u Vladi objavio je da je zbog, kako je rekao, propusta uslijed kojega je jahta Irina VU, zaplijenjena u sklopu sankcija uvedenih Rusiji, nestala iz luke Betina na Murteru, smijenio odgovorne

Kazao je da je razriješio načelnika sektora za sigurnost plovidbe, koji je bio dužan javiti to svim kapetanijama, a razriješen je i voditelj ispostave u Betini.

'Obavio sam s njima razgovor, oni nisu imali namjeru da se to dogodi. To je splet okolnosti i pogrešaka, vjerujem da se to više neće dogoditi. Poduzele su se dodatne mjere što se tiče nadzora jahti. Ne želim nikoga razapinjati, protiv njih će biti poduzeti stegovni postupci, a potom će se stvari rješavati na sudu', istaknuo je Butković, prenosi Dnevnik.hr.

Dodao je da je Irina VU zapečaćena, ali se dogodio propust koji se kod drugih plovila nije dogodio.

'Načelnik sektora je trebao javiti svim kapetanijama o pečaćenju, a zašto to nije učinio... On je to tumačio na neki svoj način', dodao je Butković. Na pitanje je li možda bila riječ o namjeri, kazao je da ne zna.

Kako se i zašto ovo konkretno dogodilo, nije znao objasniti jer je, kako je rekao, tijekom posljednjih 30 godina bilo puno zapečaćenih plovila. Lučke kapetanije su sada dobile zadatak da jednom dnevno obilaze plovila koja su pod blokadama, zatražen je i nadzor kamerama...

'Jahti koja je sada u Turskoj ukinuta je svjedodžba, tako da dalje nije sposobna za plovidbu', rekao je Butković.

Podsjetimo, luksuzna jahta Irina VU Ališera Usmanova, bliskog prijatelja ruskog predsjednika Vladimira Putina, bila je pod sankcijama EU-a, SAD-a i Velike Britanije te je imala zabranu isplovljavanja.

Bila je usidrena u Betini na Murteru, a potom je doplovila u Dubrovnik, otkuda je u listopadu isplovila prema Turskoj, prethodno obavivši policijsku i graničnu kontrolu te kontrolu Lučke kapetanije.