Ministar Bošnjaković: Sve što je djelotvorno i pomaže u liječenju i da se ne trpi bol treba legalizirati

Gosti emisije Otvoreno na temu ozakonjenja uzgoja konoplje u medicinske svrhe su bili ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, odvjetnik Huanita Luksetića Vladimir Gredelj, predstojnica Klinike za neurologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes i doc. dr. sc. Ognjen Brborović s Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Huanitu Luksetiću kanabis pomaže jer ima multiplu sklerozu. Njegov slučaj ponovno je otvorio pitanje - što s medicinskim kanabisom? Zašto se ulje kanabisa ne propisuje i ne kupuje? Treba li ozakoniti uzgoj konoplje u medicinske svrhe? O tome se razgovaralo u Otvorenom u ponedjeljak navečer. Na pitanje gdje je bio problem kod Huanita Luksetića kod ove presude, je li imao previše kanabisa njegov odvjetnik Gredelj rekao je da je to pitanje za sudsko vijeće. 'Ni uz najbolju volju ne mogu dokučiti gdje je bio problem. Bio sam sudac prije karijere odvjetnika. Znam da prema pozitivnim propisima postoji propis gdje je sud dužan uzeti u obzir sve elemente. Po tome bi sud trebao drugačije presuditi u ovom slučaju. Huanito je trebao biti slobodan čovjek i danas ne bi o ovome razgovarali', rekao je. 'Multipla skleroza je bolest od koje se umire. On je sebi na neki način spašavao život. Nije konzument droga, on je bolesnik koji se na sreću može zaliječiti na način da konzumira marihuanu ili njezine proizvode. Huanito je bolesnik i to je konzumirao iz krajnje nužde da si spasi život. Po kojim to zakonima i temeljem kojeg ustava ga se može osuditi? Međunarodna povelja o slobodi građana govori da postoji pravo na život i to pravo govori da ne može biti osuđen', uvjeren je Gredelj.

'Predsjednica ima ustavnu ovlast da pomiluje, odmah je izjavila da će doći do pomilovanja. Zaprimili smo zamolbu za pomilovanje. Provest ćemo radnje u najkraćem roku i sve to uputiti predsjednici', objasnio je ministar Bošnjaković preokret u slučaju. 'Imamo različite odluke u sličnim predmetima. Radimo na tome da imamo ujednačene odluke u pravosuđu. Nemam što komentirati presudu, ne znam sve detalje jer nisam sudionik u postupku. Odvjetnik Gredelj će bolje znati. Možda nisu vodili brigu da je u teškom stanju suočen s teškom bolešću. Pravosuđe sudi u okvirima zakona koji postoje', smatra Bošnjaković. O odluci predsjednice da će pomilovati Huanita Luksetića odvjetnik Gredelj rekao je da ga je oduševila brza i hrabra odluka predsjednice. 'Živimo u Hrvatskoj, relativno, uzimajući prosjek Europe, primitivna smo zemlja, pogotovo u pogledu gledanja na drogu. Okružen sam više nego relevantnim ljudima koji mogu o tome nešto više reći nego ja. Imamo problema većih s predrasudama nego sa svim strukama. Kad kažete droga - svi skaču. Ovdje je droga kao lijek određenoj vrsti ljudi', rekao je Gredelj. 'U moru ružnih vijesti kojima smo okruženima ova vijest je uljepšala dan liječnicima koji se bave multiplom sklerozom, neurolozima, ljudima uključenima u liječenje. Stvarno nas je vijest oraspoložila jer smo zadnje dvije godine susjećali s Huanitom. Veliki je problem s kanabisom nama neurolozima jer smo ušli u priču za koju nismo bili svjesni kako će završiti. Naši pacijenti već duže koriste kanabis za liječenje. U jednom trenutku se kanabis pojavio na tržištu i mogli smo ga prepisivati pacijentima i onda ga opet nije bilo. Pacijenti su uvjereni da to pomaže za izlječenje, struka je uvjerena da ih neće izliječiti, ali će ih zaliječiti. Kanabis neće zaustaviti pogoršanje bolesti, no studije su pokazale da kanabis može djelovati na simptome. Lijekove koje imamo za multiplu sklerozu, to su lijekovi koji djeluju na pogoršanje bolesti. a što je s kvalitetom života? Ti lijekovi ne djeluju na bol, na spazme i drugo. Ako postoji bilo kakva metoda, a kanabis se pokazao da može djelovati, onda sam ja apsolutno za da za našeg svakog pacijenta omogućimo da dobije terapiju kakva mu odgovara, rekla je Bašić Kes.

'Ministre, vezano za vašu jučerašnju izjavu da ćete pričekati znanstvene dokaze, evo vam dokaza, da vam ih uručim. Tu je više od 150 stranica znanstvenog teksta koje je proizvelo povjerenstvo. To je rezultiralo promjenom pravilnika i nabavom lijeka - legalnog preparata koji se mogao dobiti u ljekarnama, rekao je Brborović. 'Bili su dva puta izbori, dvije vlade koje su se desile i moram priznati da je promjena u ministarstvu zdravstva zaustavila rad povjerenstva, ne i formalno, ali nije bilo sjednice. Ministar ne nalazi vremena pozabaviti se time, zadnji put je rekao prije sedam mjeseci, dodao je Brborović. 'Što se tiče pravilnika poučen iskustvom stvarno sam pogriješio. Pravilnik sam djelomice ja napisao - pravilnik je ograničio medicinski kanabisa - zbog cijene i to što ga je mali broj liječnika mogao pripisivati. Već gotovo godinu dana ga nema jer se nisu naručile nove količine. Veledrogerije su uništile stare količine kojima je istekao rok, a ministarstvo zdravstva nije naručilo nove količine i kanabisa legalno u ljekarnama, objasnio je Brborović. 'Nije navala na medicinski kanabis jer je skup. Mjesečno doza je bila oko 4500-5000 kuna. To je nedopustivo. Treba za pacijente kojima je to indicirano omogućiti da dobiju terapiju, rekla je Bašić Kes. 'Ima liječnika koji zažmire, a meni kažu i znam da nabavljaju na razne načine. Pacijentica moja od 76 godina mene je molila da joj ja nađem kanale da dođe do toga. Rekla sam joj gospođo, nemojte, molim Vas. Kod pacijenata kod kojih postoje indikacije npr. bolni spazmi, za takve pacijente moramo omogućiti da dolaze na ilegalne načine do terapije. Ako se to dogodi našim članovima familije, onda se poseže za raznim tvarima i svatko će isprobati, rekla je Bašić Kes. 'Ovo što ste meni predali, ovo je za ministarstvo zdravstva. Slažem se s doktoricom sve što je djelotvorno i pomaže u liječenju i da se ne trpi bol treba legalizirati i omogućiti da bolesnici mogu to dobiti legalnim kanalima. Ne treba ih dovoditi da oni to moraju sami uzgajati, nabavljati nas crno. Možda dolaze u dodir s tko zna čime, što možda nije ni zdravo i potpuno drugo od onoga što bi oni htjeli', rekao je Bošnjaković. 'Ako pomaže onda treba koristiti strogo pod nadzorom, kontrolirati. Ima puno temelja da nakon ovoga imamo drugačiju organizaciju svega toga u području zdravstva, smatra ministar pravosuđa. Odvjetnik Gredelj smatra da je moguć bajpas ako se razmišlja kao ministar.