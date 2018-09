Milinović: Kada bi se Grabar-Kitarović vratila u HDZ, to bi bio početak kraja Andreja Plenkovića

“Osjećam se ponosno, naročito na sve pobjede koje sam zajedno s brojnim članovima i simpatizerima donio HDZ-u u svojoj županiji i 9. izbornoj jedinici”, kaže u velikom razgovoru za novi Globus ličko-senjski župan i bivši član Predsjedništva HDZ-a Darko Milinović koji je nakon 28 godina stranačkog staža izbačen iz HDZ-a

Darko Milinović u intervjuu kaže da Plenkoviću ljudi poput Milijana Brkića smetaju za njegov HDZ lijevog centra. 'On za takve ljude, uključujući i mene, smatra da su opterećenje HDZ-u kakav on želi, i to pokazuje kadrovskim rješenjima. Nas koji pripadamo, recimo tako, desnoj struji desnog centra, a dosta nas je jer ima i onih koje nisam spomenuo, iskoristio je za dobivanje izbora, a nakon toga većinu nas maksimalno marginalizirao. Budite sigurni, ako mu se ukaže zgoda, izbacio bi on i Milijana Brkića i mnoge druge u svojoj nakani kada kaže da zna kuda vodi HDZ', poručuje.