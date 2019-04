Milijan Brkić 'zavadio' SDP-ovce: Hoće li na kraju tražiti njegovu smjenu ili ne?

Iako su nakon što je protiv Milijana Brkića podignuta kaznena prijava u SDP-u najavljivali da će od drugog čovjeka HDZ-a tražiti da se makne s funkcije potpredsjednika Sabora, čini se da se s time ne slaže predsjednik SDP-a Davor Bernardić

Dođe li u Sabor zahtjev DORH-a i bude li Milijanu Brkiću skinut imunitet, on više ne može biti na mjestu potpredsjednika Sabora. Takav stav su prije desetak dana iskazivali u SDP-u.

U glavnoj oporbenoj stranci tada su govorili da bi HDZ-u dali neko vrijeme, no ako ne bi bilo reakcije, SDP bi sam inicirao razrješenje.

No čini se da se s takvim stavom ne slaže predsjednik SDP-a Davor Bernardić te je u intervjuu Večernjem listu dao do znanja da se ne misli petljati. 'To je smiješna priča, ne bavimo se HDZ-om. Neka svoje probleme rješavaju sami. U fokusu su nam građani Hrvatske', kazao je Bernardić upitan hoće li SDP smjenjivati Brkića.

Otkud promjena stava, pitali smo i samog Bernardića, no na naše upite nije odgovarao.

Da se u mišljenju SDP-a ipak ništa nije promijenilo, dao je naslutiti predsjednik Kluba SDP-a Arsen Bauk te je za tportal potvrdio da se o Brkiću raspravljalo na sjednici Kluba prošle srijede. 'Zaključili smo da nećemo ništa poduzimati dok u Sabor ne dođe zahtjev za skidanje imuniteta. Kada dođe i ako imunitet bude skinut, onda ćemo vidjeti što ćemo dalje', poručio je Bauk.

'Nije došlo do promjene stava', kažu nam pak neki SDP-ovci. 'Bernardić se ne pojavljuje na sjednicama Kluba, pa nije ni čudo da razmišljanje stranke pročitamo u novinama', poručuje nam jedan SDP-ovac.